دعم حكومي لـ«اليد المصرية» في طوكيو

طوكيو (د ب أ)

وصل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك لدعم منتخب بلاده لكرة اليد حينما يواجه إسبانيا غداً السبت في مباراة الميدالية البرونزية في منافسات الرجال لكرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو.

وذكر المركز الإعلامي للبعثة المصرية في طوكيو، اليوم، أن صبحي وصل إلى اليابان بصحبة محمد الأمين رئيس اللجنة التي تدير شؤون اتحاد كرة اليد المصري.

وأضاف أن صبحي سيحضر أيضاً حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية والذي سيقام يوم الأحد المقبل.

وكان المنتخب المصري قد وصل إلى الدور قبل النهائي من منافسات كرة اليد للرجال، قبل أن يخسر 23-27 أمام نظيره الفرنسي ليواجه إسبانيا في مباراة الميدالية البرونزية غداً.