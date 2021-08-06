جريزمان وألبا في «مرمى نيران» جماهير «كامب نو»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تعرض الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني للهجوم بالكلمات، من جانب بعض جماهير النادي «الكتالوني» التي تجمعت بالقرب من منشآت النادي، لدى وصوله بسيارته إلى مقر النادي، لحضور التدريبات التي استؤنفت، بعد الإعلان الرسمي عن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد خدمة مخلصة استمرت 21 عاماً.

وذكر موقع صحيفة «إيبورتس كواترو»، إن الأجواء كانت متوترة عند مشارف النادي، وعانى الكثير من اللاعبين من بعض المضايقات من جانب الجماهير الغاضبة لرحيل نجمها المحبوب.

وأبرز من تعرض للهجوم جريزمان، حيث هتفوا ضده قائلين: ميسي رحل بسببك، كما تعرض المدافع الإسباني جوردي ألبا لنفس المضايقات، بينما كان قريباً من ملاعب التدريب، إذ هتفوا ضده قائلين: اخفض راتبك.. اخفض راتبك.

جدير بالذكر أن إدارة «البارسا» بذلت محاولات مكثفة لبيع جريزمان، من أجل الحصول على أموال تساعد في حل مشكلة التعاقد مع ميسي، ولكنها لم تصل إلى اتفاق مع الأندية التي تفاوضت معها، وبوجه خاص أتليتكومدريد، كما طلبت الإدارة من عدد آخر من اللاعبين تخفيض رواتبهم، ومن بينهم ألبا وجيرار بيكيه وآخرين لنفس الهدف.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: لقد فات أوان ذلك، وما علينا إلا أن نتخيل حجم الكراهية والغضب اللذين ستصبهما جماهير «الكامب نو»، على اللاعبين طوال الموسم الجديد.