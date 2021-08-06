«لواهيب» تخطف تحدي الأبكار و«الذيب» أول الجعدان



أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت صباح اليوم «الجمعة»، منافسات الأسبوع الثاني من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، وشهدت ميادين الدولة، إقامة 300 شوط للحقايق، ركضت من خلالها نخب الأصايل لمسافة 4 كيلو مترات، بمشاركة كبيرة.

أقيمت المنافسات في 30 ميداناً في الدولة، شملت كلاً من الوثبة، ومدينة زايد، وغياثي، وليوا، والسلع، والخزنة، والسمحة، وسيح صبرة، وبوسمرة، والساد، وغشابة، والسد، ورماح، وسويحان، والجبيب، والقوع، والسحم، والرقيعات، والوجن، والمرموم، ومرغم، والراشدية، والطي، والهباب، واللبسة، والذيد، والتلة، والسوان، والخوانيج، والهباب.

وفي ميدان الوثبة حلقت «لواهيب» لهادف حمد بن عفصان المنصوري بناموس الشوط الأول لتحدي الأبكار، وفي الشوط الثاني لمنافسات الجعدان، أهدى «الذيب» شعار بن عفصان المنصوري النقطة الثانية، بعد أن أنهى مراحل الشوط بزمن 5:52:3 دقيقة.

وواصل شعار بن عفصان المنصوري التألق، وحصد الناموس الثالث، عن طريق «المسك»، بعد أن تفوقت على منافساتها بتوقيت 6:04:34 دقيقة.

وخطف «الزعيم» لخليفة بن عنتر الغفلي، ناموس الشوط الرابع، بعد أن وصل إلى خط النهاية في زمن 6:07:50 دقيقة، وعاد شعار بن عفضان المنصوري للواجهة مجدداً، بفوز

«الدانة» بالشوط الخامس بتوقيت 6:07:00 دقيقة.

وفي بقية الأشواط، ذهب الشوط السادس إلى «سياف» لمبارك أحمد بن عبيد الكتبي، بزمن 6:06:66 دقيقة، والشوط السابع إلى «متعبة» لعيسى محماس بن علي الأحبابي بزمن 6:03:18، وفاز بالشوط الثامن «سياف» لمبارك أحمد بن عبيد الكتبي بزمن 6: 6:06 دقيقة .

وفي الشوط التاسع، فازت «المتحدة» لسهيل بالرملي العامري، بزمن 6:06:70 دقيقة، والشوط العاشر «شعلة» لمبارك بن عجلان المنصوري، بتوقيت 6:12:12 دقيقة.