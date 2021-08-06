«العميد» يختتم معسكر إسبانيا

معتصم عبدالله (دبي)

أنهى النصر برنامج المباريات الودية، خلال معسكره الإعدادي بمدينة إليكانتي الإسبانية، بالخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس 3-4، في التجربة الرابعة، والتي أقيمت ظهر اليوم «الجمعة»، في إطار تحضيرات «العميد» لانطلاقة الموسم الجديد 2021- 2022.

وسجل أهداف «الأزرق» في «ودية» ألافيس، البرتغالي توزي من ركلة جزاء، وضياء سبع، والواعد حسين مهدي، وهي الخسارة الثانية لـ «العميد» في وديات معسكره الخارجي، بعد الأولى أمام الرائد السعودي 1-2، قبل التعادل في الثانية مع قرطاجنة 1-1، مقابل فوز وحيد على أجيلاس الإسباني 2-1 بفضل هدفي جلوبير ليما وضياء سبع ليتوج في المباراة ذاتها بطلاً للنسخة الأولى من كأس "ألفونسو جارسيا زاباتا" الخيرية.