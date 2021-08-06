سان جيرمان: التعاقد مع ميسي سيكون مربحاً!

لندن (د ب أ)

أبدت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، ثقتها في أن التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون مربحاً على المدى البعيد.

كما تأمل إدارة النادي الفرنسي في إنهاء الصفقة خلال أسبوع، حسب ما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

كان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن مساء أمس «الخميس»، رحيل نجمه الأرجنتيني عن ملعب «كامب نو»، وذلك بسبب قيود مالية تمنعه من تقديم عقد جديد لميسي.

وتضع رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) حدا للرواتب في كل نادٍ على أساس وضعه المالي، الذي تم خفضه بشدة في نوفمبر الماضي بسبب الخسائر المالية المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث كان برشلونة من ضمن الأندية المتضررة.

ولم يرغب باريس سان جيرمان في البداية تقديم عرض للنجم الأرجنتيني حينما تم إعلان رحيله عن النادي، لكن مصادر مقربة أكدت أن ميسي تواصل مع ماوريسيو بوتشيتينو في وقت لاحق من يوم أمس الخميس الأمر الذي قلب الموازين.

وأجرى النادي الفرنسي تحليلاً تجارياً أظهر أن التوقيع مع ميسي سيكون ضمن قواعد اللعب المالي النظيف كان التواصل الشخصي بين ميسي ومواطنه بوتشيتينو، وحقيقة أن الانتقال سيكون حراً، عاملين حاسمين في تقديم باريس سان جيرمان عرضاً لضم اللاعب.

ويعتقد باريس سان جيرمان أن التعاقد مع ميسي سيزيد من العائدات التجارية للنادي في أوروبا وأمريكا الجنوبية في حال انضمامه للعب مع زميله السابق النجم البرازيلي نيمار.

وكان النادي الفرنسي قد تواصل مع برشلونة في وقت سابق من الصيف بشأن ميسي، لكنه أشار إلى أن فرصة التوقيع معه كانت قد فات أوانها حينما أكد اللاعب بقاءه في كتالونيا.

ورفض خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الحديث عن وجهة ميسي المقبلة، بعدما تم سؤاله اليوم عن مدى علمه باهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

وقال لابورتا: هذا يعود إليه، يجب عليك أن تسأله هو لن أجيب عن ذلك السؤال، أنا لا أعلم شيئاً عن هذا الأمر، لكن دائماً ما كان يقال إن لديهم خيارات عدة.