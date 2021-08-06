«دولي السباحة» يرفع جوائز بطولة العالم في أبوظبي إلى 2.8 مليون دولار

لوزان (وام)

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم عن رفع الجوائز المالية لبطولة العالم الخامسة عشرة للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» التي ستقام في أبوظبي من 16 إلى 21 ديسمبر المقبل، لتصل الى 2.8 مليون دولار.

وأكد في تصريحاته الرسمية التي أوردها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، أن قيمة الجوائز المالية للمنافسات الفردية سوف تزيد بنسبة 50% مع مكافأة قدرها 50 ألف دولار لأي رقم قياسي عالمي جديد يتم تسجيله، مشيراً إلى أن تلك الجوائز هي الأعلى على الإطلاق في بطولة العالم للسباحه التي ينظمها الاتحاد الدولي للسباحة.

وقال «قبل شهرين بالتحديد، عندما توليت منصبي، قطعت وعداً لعشاق ومحبي الألعاب المائية بإعطاء الأولوية للرياضيين، وزيادة أموال الجوائز، وضمان عدم وجود تمييز في هذه الرياضة، وما تم الإعلان عنه يفي بهذا الوعد، والرياضيون هم القلب النابض للألعاب المائية، إنهم جميعاً يستحقون أفضل المسابقات وأكبر الجوائز المالية، بما يعكس مكانتهم كأعظم الرياضيين في العالم».

ومن المقرر أن تكون بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة 25 متراً واحدة من أكثر الأحداث الرياضية إثارة على الأجندة الرياضية العالمية لعام 2021، حيث يشارك فيها أفضل سباحي المسافات القصير في العالم في ملعب الاتحاد، الذي يقع في جزيرة ياس بالواجهة البحرية المذهلة في ياس بالعاصمة أبوظبي.

ولن يقتصر الحدث على منافسات السباحة فقط حيث يمكن للجمهور والمتفرجين الاستمتاع بمجموعة من وسائل الترفيه المناسبة للعائلة طوال فترة إقامة البطولة، بما في ذلك سباق الجائزة الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي.