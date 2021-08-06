طبيب مساعداً لمدرب «الصقور»



رأس الخيمة (الاتحاد)

تعاقدت إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات، مع بدر طبيب، ليكون مساعداً لمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك دعماً لمشوار «الصقور» في الفترة المقبلة، وعمل الجهاز الفني في الاستحقاقات المرتقبة.

ويعتبر طبيب أحد الكفاءات الفنية الوطنية، حيث درب دبا الحصن ومصفوت ورديف الإمارات، قبل أن يتم اختياره مؤخراً ضمن جهاز منتخب الشباب.

وأكد المدرب الشاب سعادته بالتعاقد مع نادي الإمارات شاكراً إدارة النادي على الثقة، وأوضح أن التعاقد مع «الصقور» يضيف له الكثير في خبرته التدريبية، كما قدم شكره الجزيل إلى اتحاد كرة القدم على موافقته، وتسهيله المهمة وإعطائه الفرصة مع فريق الإمارات، لاكتساب الخبرة أكثر، كون منتخب الشباب ليس لديه أي استحقاقات خلال موسم كامل، مشيراً إلى أنه سيعمل بكل جد مع أعضاء الجهازين الإداري والفني للفريق لتحقيق النتائج التي تتطلع لها جماهير النادي.