الرمس يوزع المناصب الإدارية



الرمس (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي الرمس الاجتماع الأول، برئاسة سالم سلطان بن ثاني الدرمكي، وحضور جميع الأعضاء، وجاء توزيع المناصب والحقائب الإدارية، بحيث يصبح هزاع إبراهيم المنصوري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ومنذر علي المزكي النائب الثاني، وأسماء محمد الشحي أمين السر العام، وعبدالله أحمد الطنيجي رئيس اللجنة الرياضية، وجاسم موسي الطنيجي نائب رئيس اللجنة الرياضية، وعادل جاسم لحبيشي الرئيس المالي، وجاسم محمد كاسين مدير النادي، ومحمد سعيد المنصوري المدير المساعد، وعلي عبدالله بن ناصر رئيس اللجنة الثقافية، ومنى محمد التاجر نائباً.

ورحب رئيس مجلس الإدارة بالأعضاء، كما تقدم بالشكر والتقدير نيابة عن المجلس الجديد إلى سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، على الثقة الغالية التي حازها المجلس، متمنياً التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات وطموحات أهالي وأبناء الرمس، رافعين شعار الأسرة الواحدة، مؤكداً على العمل الجماعي بتواجد خبرات ومتخصصين من الكوادر بالمجلس الجديد.

وأشار سالم سلطان الدرمكي رئيس مجلس الإدارة إلى أن ترحيب أهالي وأبناء المنطقة بهذه الثقة، وهذا المجلس يجعلنا حريصين على العمل الدؤوب والمثمر، سعياً لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي.

وعبّر رئيس مجلس الإدارة عن خالص شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية، مؤكداً استكمال المسيرة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عودة مشاركة الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى، حيث تم التوافق على تشكيل لجنة بإشراف رئيس مجلس الإدارة وعضوية رئيس اللجنة الرياضية والرئيس المالي ومدير النادي لدراسة مدى إمكانية المشاركة من عدمها.

والجدير بالذكر أن مشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى خلال مسيرة النادي في مجلس الإدارة تعد نقلة نحو تمكين المرأة، والتي أثبتت كفاءة عالية في الأداء على المستويات كافة.