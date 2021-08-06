أميركا تستقبل بايلز بحفاوة



طوكيو (د ب أ)

أعربت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز عن سعادتها بالعودة إلى بلادها بعد مشاركة صاخبة في أولمبياد طوكيو، وعادت بايلز «24 عاماً» إلى هيوستن، وكان في استقبالها بالمطار مجموعة من المشجعين والأقارب، ومن بينهم والداها وشقيقتها.

وكتبت بايلز عبر حسابها على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور «هيوستن لقد عدت، شكراً لعدم اضطراري للانتظار دقيقة واحدة أخرى لرؤية عائلتي».

وحملت بايلز باقة من الورود، ثم تفاعلت لفترة وجيزة مع وسائل الإعلام المحلية قبل أن تؤكد حاجتها «لبعض الخصوصية».

وبعد مغادرة المطار توجهت بايلز إلى منزلها القريب من قرية سبرينج، وأحاطت بها مجموعة من المشجعين الذين اصطفوا على جانبي الطريق مع رفع لافتات تأييد لها.

وقررت بايلز عدم المشاركة في معظم المنافسات في أولمبياد طوكيو، ونالت تعاطفاً كبيراً في الأوساط الرياضية بعد حديثها عن الصحة العقلية.

وحصدت بايلز الميدالية الفضية في منافسات الجمباز الفني للفرق، ثم نالت برونزية عارضة التوازن لفئة الفردي، وذلك بعد فوزها بأربع ميداليات ذهبية في أولمبياد ريو 2016.