باخ: الرياضيون وهبوا روحهم للأولمبياد



طوكيو (د ب أ)

أثنى الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على الرياضيين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنهم «وهبوا روحهم» إلى أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام وسط جائحة كورونا.

وأوضح باخ أن دورة الألعاب الأولمبية فاقت توقعاته، مشيراً إلى وجود حالة من التكاتف في ظل شعور الرياضيين بالامتنان لإقامة الأولمبياد بعد تأجيلها من 2020، وسط بروتوكول صحي صارم ودون حضور الجماهير في أغلب الفعاليات.

وقال باخ في مؤتمر صحفي «بعد اضطرارنا لقبول قرار عدم حضور الجماهير، ينبغي أن اعترف بأنني شعرت بالقلق إزاء إمكانية ان تصبح هذه الدورة من دون روح، ولكن ما رأيناه هنا مختلف تماماً».

وأوضح «الرياضيون منحوا أولمبياد طوكيو، روحاً أولمبية عظيمة، الأجواء في القرية الأولمبية أكثر قوة من أي وقت مضى».

ووصف باخ المستوى الرياضي بأنه «مرتفع للغاية ومدهش»، كما وصف الأولمبياد برياضاتها الجديدة، مثل التزلج على الألواح وتسلق الجبال بأنها «أكثر

حيوية، أكثر حضرية، أكثر توازناً بين الجنسين، وأكثر جذبا لشريحة جديدة من الجماهير، والمجتمعات الجديدة».

وأشاد باخ بالبروتوكول الصحي المشدد الذي جرى تطبيقه في اليابان، وقال «المجتمع الأولمبي كان أكثر مجتمع تم اختباره في أي مكان في العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأوضح باخ أنه من بين 600 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا، تم إجراؤه، جاءت 08ر0 بالمئة فقط من الاختبارات التي تجرى في المطارات، و02ر0 بالمئة فقط من الاختبارات التي جرت على هامش دورة الألعاب، إيجابية.

ورفض باخ الحديث بشأن أن دورة الألعاب الأولمبية تسببت في زيادة حالات الإصابة بالعدوى في طوكيو، مشيراً إلى عدم وجود دليل على ذلك.

وتوجه باخ بالشكر إلى اللجنة المنظمة للأولمبياد والسلطات، مشيراً إلى أن الحمى الأولمبية سيطرت على اليابان في نهاية المطاف، وأسهم في ذلك الأداء القوي لممثلي الدولة المضيفة، حيث قدم ممثلو اليابان أنجح مسيرة في التاريخ الأولمبي لبلادهم.