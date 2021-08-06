«خيول جودلفين» تواجه «التحدي المزدوج»

أبوظبي (الاتحاد)

تواجه خيول جودلفين مجموعة من التحديات في السباقات العالمية في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة مساء غد «السبت»، أبرزها مواجهة «ماكسفيلد» المرتقبة أمام 4 نجوم في سباق ويتني ستيكس للفئة الأولى بمضمار سراتوجا.

ويواجه «ماكسفيلد» اختباراً قوياً في تطلعاته لتصدر قائمة الفحول الأكبر سناً على الأرضية الرملية في أميركا الشمالية لدى محاولته تحقيق فوز ثان بسباق الفئة الأولى في مواجهة مجموعة متميزة في هذه النسخة من سباق ويتني ستيكس.

ويعد المهر الذي يدربه بريندان والش الأقل خبرة من بين المشاركين الخمسة في السباق الرئيس الممتد لمسافة 1800 متر، ومن بينهم الفائز في بريدرز كب مايل وكأس بيجاسوس العالمي «نيكس جو»، والفائزة بسباق بريكنيس ستيكس «سويس سكاي دايفر».

وحقق «ماكسفيلد» فوزاً كاسحاً في سباق بريدرز فيوتشرتي للفئة الأولى في عمر السنتين، وسجل الفوز كذلك في كلتا المشاركتين اللتين خاضهما في عمر الثلاث سنوات، ومن بينهما الفوز في مات وين ستيكس للفئة الثالثة.

واستهل سيرته في عمر 4 سنوات بفوزين سهلين في فيرجراونس قبل أن يسجل خسارته الوحيدة حتى الآن بسباق سانتا انيتا هانديكاب في مارس حينما ركض بنفس الوتيرة وشغل المركز الثالث في محاولته الوحيدة على مسافة الميل وربع الميل.

ويعود ابن «ستريت سينس» إلى المنافسة على مستوى الفئة الأولى، بعد الفوز بفارق 3.25 أطوال في كل من سباق اليشيبا ستيكس للفئة الثانية في أبريل، على مسافة 1700 متر، وسباق ستيفن فوستر لمسافة 1800 متر.

ومن جهة أخرى يسعى كل من «شيرد سينس»، و«ادفينشرينج» و«جيرشوين» لتحقيق انتصار بالسباقات المصنفة في ايليس بارك،.

وعلى صعيد آخر يتطلع «ريل ورلد» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، لمواصلة موسمه الرائع، عندما يشارك بسباق روز اوف لانكاستر ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2100 متر، بمضمار هايدوك بارك في المملكة المتحدة، غداً.

وحلّ «ريل ورلد» والذي سيقوده ماركو غياني والمنحدر من نسل «دارك انجل» بالميزان في جميع مشاركاته الأربع في كرنفال كأس دبي العالمي هذا العام، ولكنه ارتقى إلى مستوى رفيع بالمملكة المتحدة، مسجلاً فوزين مثيرين للإعجاب.

وبعد فوزه بسباق رويال هنت كب في مهرجان رويال أسكوت على مسافة الميل، تعامل مهر الأربع سنوات مع النقلة إلى مستوى ليستد بكل أريحية، مسجلاً الفوز بسباق ستيفنتون ستيكس على مسافة 2000 متر في نيوبري.

وتسعى مهرة السنتين «وايلد بيوتي» لمواصلة استهلالها المتطور لسيرتها في السباقات، حينما ترتقي للمنافسة على مستوى الفئة الثالثة بسباق سويت سوليرا ستيكس على مسافة 1400 متر في نيوماركت، بالمملكة المتحدة، غداً.