السيتي يصف جريليتش بـ «الموهبة الخارقة»

مانشستر (أ ف ب)

أكد مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع نجم مواطنه أستون فيلا الدولي جاك جريليش، وأوضح أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي أجويرو المنتقل إلى برشلونة.

وقال جريليش «25 عاماً» «أنا سعيد جداً بالانضمام إلى مانشستر سيتي، سيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءاً من هذا النادي».

وأضاف «على مدى المواسم العشرة الماضية، فاز السيتي بألقاب كبرى باستمرار، مجيء الإسباني بيب جوارديولا إلى هنا نقلهم إلى المستوى التالي وكرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا».

وتابع «اللعب تحت قيادة «بيب» والتعلم منه سيكون أمراً خاصاً، وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير»، مشيراً إلى أن المرافق رائعة، وأنا بصراحة لا أطيق الانتظار للبدء ولقاء الجميع وأبدأ اللعب.

وكان غريليش عاد الى تدريبات فريقه الاثنين الماضي بعد إجازة في دوبروفنيك الكراوتية.

ونشأ جريليش في صفوف أستون فيلا، وأعير مرة واحدة الى نوتس كاونتي موسم 2013-2014، خاض في صفوف أستون فيلا 213 مباراة منذ بداية مسيرته عام 2014 مسجلاً 32 هدفاً، وقام بـ 43 تمريرة حاسمة.

لم يسبق له أن لعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والانضمام إلى مانشستر سيتي يمنحه فرصة لعرض مواهبه على أعلى مستوى.

أعطى ظهوره في المباريات الأربع لمنتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا 2020 الشهر الماضي لمحة عن الجودة التي أقنعت جوارديولا للقيام بخطوته.

وتكشف صفقة التعاقد مع قائد أستون نوايا مانشستر سيتي قبل الموسم الجديد، قدرة جريليش على فتح الثغرات في الخطوط الدفاعية ستمنح جوارديولا سلاحاً آخر في وقت يتطلع فيه «البلومون» إلى الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يملك جوارديولا أسلحة هجومية فتاكة في تشكيلته بينهم زملاء جريليش في منتخب «الأسود الثلاثة»: فيل فودين ورحيم سترلينج، إضافة إلى صانع الألعاب الدولي البلجيكي كيفن دي بروين والبرتغالي برناردو سيلفا والجزائري رياض محرز.

ويبدأ مانشستر سيتي موسمه الجديد عندما يلاقي ليستر سيتي، بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، في مسابقة درع المجتمع على ملعب ويمبلي قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري ضد توتنهام يوم 15 أغسطس.

وأشاد مدير كرة القدم في مانشستر سيتي، الإسباني تكسيكي بيجيريستين، بجريليش ووصفه بأنه «موهبة خارقة».

وقال «تطور جاك خلال المواسم القليلة الماضية في صفوف كل من النادي والمنتخب واضح للجميع. موهبته الطبيعية جنباً إلى جنب مع التزامه بالتطور كلاعب، جعلته أحد أكثر المهاجمين إثارة في عالم كرة القدم اليوم».

وأضاف «أنا متأكد من أن الجماهير ستحب رؤيته في فريقنا، «بيب» يحب الطريقة التي يلعب بها، ونشعر جميعاً أنه مناسب تمامًا لمانشستر سيتي».

وتابع «أسلوبنا وأسلوبه متطابقان تماماً، أنا متحمس لمشاهدته خلال السنوات القادمة».