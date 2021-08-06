نادال.. «ضربة مفاجئة»!



واشنطن (أ ف ب)

ودّع الإسباني رافايل نادال دورة واشنطن في التنس، أولى مشاركاته بعد غياب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، وذلك بخسارته أمام الجنوب أفريقي لويد هاريس 6-4، 1-6، و6-4 في الدور الثالث الخميس.

رغم خسارته، أبدّى نادال سعادته بتطور حالة قدمه المُصابة، مشيراً إلى ذلك «يبقيه على قناعة بأنّ الأشياء المهمة ممكنة».

وكان نادال هزم في الدور الثاني الأميركي جاك سوك متحاملاً على إصابته، حيث كشف بعد المباراة أنّه شعر ببعض الأوجاع، وتُعتبر هذه المشاركة الأولى للنجم الإسباني منذ خسارته في الدور نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وقال نادال «الخبر الأجمل أن قدمي كانت بحالة أفضل، كنت قادراً على التحرّك بشكل أفضل قليلاً، وبالتالي هذا الأمر مهم جداً، وبالنسبة إلي شخصياً فإنّ الاستمرار بالاستمتاع بالرياضة والتحلي بالطاقة، فهذا يجعلني أؤمن بأنّ الأشياء المهمة ممكنة».

تأتي دورة واشنطن كمحطة تحضيرية لنادال وجميع اللاعبين لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تنطلق في 30 أغسطس الجاري.

يدخل الثلاثي ديوكوفيتش، نادال والسويسري روجيه فيدرير الى بطولة فلاشينج ميدوز متساوين بـ 20 لقباً ضمن البطولات الكبرى «الجراند سلام»، حيث يطمح النجم الصربي إلى تحقيق لقب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد للمرة الأولى منذ الأسترالي رود لايفر عام 1969.

بالنسبة إلى نادال، فإنّ الاستمرار في تطوير مستواه لا مفرّ منه، ويتابع «عانيت من مشاكل عدّة في القدم، لم أستطع التدرّب لمدة الأيام التي أردتها، لكنني فعلت بحسب ما كان متاحاً».

وأضاف «بذلت قصارى جهدي هنا، أحاول بجهد كبير، لكنّ الأمر لم يكن كافياً، سأستمر في المحاولة للتحضير بالشكل المناسب كي أحصل على فرصة أن أكون أفضل في وقت قريب».

وبسبب إصابته، غاب «الماتادور» الإسباني عن المشاركة في بطولتي ويمبلدون والألعاب الأولمبية.

بدوره، وصف هاريس المصنّف خمسين فوزه بـ «الأعظم في مسيرته»، ينضم فوزه على نادال الى سلسلة انتصارات لافتة حققها في العام الحالي بما فيها على حساب النمساوي دومينيك تيم، المصنّف رابعاً، وحامل اللقب بطولة الولايات المتحدة، في بطولة دبي.