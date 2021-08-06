مصر تصطاد «الميدالية الرابعة»



طوكيو (أ ف ب)

ضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن 61 كيلو جراماً اليوم «الجمعة».

وحققت فاروق ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا جراندي ريسكو 2- صفر بضربتي يوكو، ثم الأوكرانية أنيتا سيروجينا 2-1 والمغربية ابتسام صديني 5-صفر، ويبقى لفاروق مباراة واحدة في هذا الدور مع الصربية يوفانا بركوفيتش.

وكانت مصر أحرزت ثلاث برونزيات عبر سيف عيسى في وزن 80 كيلو جراماً، وهداية ملاك في وزن 57 كيلو جراماً في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم «كيشو» في المصارعة اليونانية - الرومانية لوزن 67 كيلو جراماً.

وأُدرجت رياضة الكاراتيه رسمياً في الألعاب الأولمبية، بعد انتظار طويل ومساعٍ حثيثة استمرت سنوات، لتكون إحدى الرياضات الأربع التي أضيفت إلى الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى.

واستهلت فاروق، بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018، هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري «بعد إنهائي حصة السباحة، لفتتني الكاراتيه، لم أكن أعرف حتى اسم هذه الرياضة، ثم طلبت من والدتي تغيير رياضتي».

تابعت خريجة كلية الصيدلة في القاهرة الحالمة بحصد ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو «بدأت الكاراتيه لأني أردت معرفة كيفية الدفاع عن نفسي».

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.