«كتالونيا» تحت وقع «الصدمة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد الإعلان رسمياً عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سادت مدينة برشلونة، بل وإقليم كتالونيا بأكمله، حالة من الذهول الممزوج بالدهشة والصمت المطبق، رغم أن «البرغوث» من دون نادٍ فعلاً منذ 30 يونيو الماضي، موعد انتهاء عقده مع «البارسا».

ويرجع سر «الصدمة» إلى إن سلطات النادي المنتخبة أشاعت الأمل في نفوس الجماهير ومحبي ميسي، وكتبت مراراً وتكراراً إن ميسي باقٍ مع الفريق، مثلما كان حاله طوال 21 عاماً ماضية، ولكن ما حدث يوم الخميس 5 أغسطس، أنهى تماماً العلاقة بين اللاعب والنادي.

وساد الصمت الحزين داخل أروقة النادي وفي المدينة، بل وإقليم كتالونيا كله، كما لم يتحدث من نجوم النادي ورموزه من اللاعبين القدامى، إلا كارليس بويول قائد الفريق الأسطوري في عصره الذهبي، والذي زامل ميسي في الفريق لبضع سنوات.

بويول وجه رسالة من جزأين، الأول قال فيه: يوم صعب ولكن إلى الأمام يا «بارسا»، وأرفقه بصورة لعب له، وهو يرتدي شارة الكابتن، أما الجزء الثاني من الرسالة، فقد وجهه إلى ميسي قائلاً: كل الشكر لك على كل ما قدمته للفريق، ومهما قلت فلن أوفيك حقك، وأتمنى لك الأفضل.