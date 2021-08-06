كاراجر: كين يدمر سمعته!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يدرك دانييل ليفي مالك نادي توتنهام الإنجليزي، أن نجم فريقه وهدافه هاري كين يرغب في الرحيل هذا الصيف، ولكنه يعرف أيضاً أنه لن يفرط فيه بسهولة، وإنما وضع له سعراً تعجيزياً، حتى لا يقدم أحد على شرائه، هذا ما أكده المعلق التليفزيوني الشهير جيمي كاراجر أسطورة ليفربول المخضرم وكابتن المنتخب الإنجليزي الأسبق، في مقاله الأسبوعي بصحيفة تلجراف، وقال إن لجوء كين للامتناع عن حضور التدريبات ليس الطريقة المثلى للرحيل، وإنها تقلل من قيمته وصورته أمام الجميع.

وأبدى كاراجر دهشته من سلوك كين بغيابه عن التدريبات وحذره من المخاطرة بسمعته واسمه عند «السبيرز»، وطالبه بإعادة النظر في أسلوبه ونهجه في التعامل مع هذه المسألة، بلجوئه إلى محاولة إجبار النادي على السماح له بالرحيل.

وأضاف: كين لم يتصرف بالطريقة الصحيحة، وما يثير قلقي حقاً، هي الطريقة التي حاول بها الوصول إلى هدفه، وهذه رسالتي إليه: لا تدمر سمعتك يا كين في ناديك الحالي، وفكر دائماً في اسمك، وفي وضعك في كرة القدم الإنجليزية.

واستنكر كاراجر تصريحات كين التي قال فيها إنه كان مجبراً، ولم يكن أمامه خيار آخر، عندما لجأ إلى هذا التصرف.

وقال كاراجر: اللاعب كان يعرف جيداً ما يفعله عندما وقع عقداً مدته 6 سنوات عام 2018، وأنا لا أفهم الناس الذين يقولون إن كين كان مجبراً، فعلى حد علمي لم يجبره أحد على توقيع هذا العقد طويل الأجل.

واختتم كاراجر مقاله بقوله: إنه خطأ كين وخطأ مستشاريه، فلماذا وقعوا عقداً طويل الأجل على هذا النحو، من دون وضع بند يتيح له الرحيل بسعر معقول؟.