ميسي.. أرقام «مذهلة» مع «البلاوجرانا»

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد 21 عاماً أمضاها في إقليم كتالونيا، وتحديداً في نادي برشلونة، أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ «البلاوجرانا»، وربما الأفضل في تاريخ الكرة.

وصل ميسي برشلونة صبياً في الثالثة عشرة من عمره، وغادره كأسطورة في الرابعة والثلاثين، مسطراً سجلاً حافلاً ربما لن يتكرر في تاريخ «البارسا».

ومن أول لمسة للكرة، ظهرت موهبته، ولكنه كان يعاني من مشاكل في النمو، فعالجته إدارة النادي وقتها، ليصبح خلال العقدين الأخيرين أفضل وأهم لاعب في تاريخ النادي.

وترك ميسي خلفه في «الكامب نو» فراغاً كبيراً، ربما لا يستطيع أحد شغله مستقبلاً، وسجل «البرغوث» مع برشلونة حافل بالبطولات والألقاب، إذ فازبـ 35 بطولة منها 10 بطولات دوري «الليجا»، و7 كأس الملك، و8 سوبر محلي، و4 دوري أبطال «الشامبيونزليج»، و3 سوبر أوروبي، و3 كأس عالم للأندية.

كما حقق مع الفريق الذهبي بقيادة بيب جوارديولا، إنجازاً من الصعب أن يتكرر، وهو الفوز بستة بطولات خلال عام واحد 2009 «السداسية التاريخية».

وعلى مستوى الأرقام والإحصائيات، لعب ميسي 778مباراة رسمية وسجل 672 هدفاً، وصنع أكثر من 300 هدف، وهي كلها أرقام قياسية لم يسبقه إليها أحد في برشلونة.

وميسي هو الهداف التاريخي لـ «البارسا» في «الليجا» برصيد 474 هدفاً في 520 مباراة، وأفضل هداف في الدوري خلال موسم واحد «50 هدفاً»، وكان ذلك موسم 2011-2012، وأفضل هداف خلال سنة ميلادية برصيد 91هدفاً عام 2012.

ولا يمكن نسيان جوائزه الفردية الكثيرة، وأهمها الفوز 6 مرات بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، وربما كان في طريقه للفوز بالكرة الذهبية السابعة هذا العام، بعد فوزه مع منتخب بلاده ببطولة كأس كوبا أميركا، وتألقه مع فريقه في الموسم المنتهي، رغم عدم فوز ناديه بـ «الليجا»، ولكنه لن يكون وقتها لاعباً في برشلونة.