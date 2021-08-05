مانشستر سيتي يتعاقد مع جريليش لمدة 6 سنوات

مانشستر (رويترز)

أعلن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم «الخميس» عن انضمام لاعب وسط إنجلترا جاك جريليش من أستون فيلا لمدة ست سنوات.

ولم يكشف السيتي عن المقابل المالي، ولكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الصفقة تكلفت 100 مليون جنيه إسترليني «139.27 مليون دولار» ليصبح جريليش أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح مانشستر سيتي أن جريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي سيرخيو أجويرو المنتقل إلى برشلونة.

وقال جريليش (25 عاماً) «أنا سعيد جداً بالانضمام إلى مانشستر سيتي، السيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم ، إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءاً من هذا النادي».



