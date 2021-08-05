جماهير العين: «شكراً هزاع بن زايد»

دبي (الاتحاد)

أشعلت جماهير نادي العين موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»، بعدما أطلقت هاشتاق «شكراً هزاع بن زايد»، مساء اليوم «الخميس»، الذي تصدر «التريند» في الإمارات، ما أضفى تأثيراً لدور وقيمة «الأمة العيناوية»، التي تدعم «الزعيم» خلال تلك الفترة، قبل أيام قليلة من انطلاق النسخة الجديدة لدوري الخليج العربي يوم 19 أغسطس الجاري.

وشهد تريند «شكراً هزاع بن زايد» مشاركة واسعة من جماهير العين وغيرها، اعترافاً بدور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس الإدارة، في دعم نادي العين الدائم واللامحدود، وأكدت الجماهير العيناوية فخرها بفريقها وبناديها، وبالدعم الكبير الذي يوفره سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، عبر آلاف من المشاركات التي حولت الهاشتاق إلى تريند رقم 1 في الدولة.

ويعود نادي العين إلى دبي مساء الغد، بعدما أنهى معسكره الخارجي في صربيا، وخاض تجارب ودية عدة، استعداداً للموسم الجديد، آخرها الفوز على الرائد السعودي بهدف، وكان «البنفسج» قد أبرم صفقات عدة للتحضير للموسم الجديد، بعدما تولى الأوكراني ريبروف المسؤولية الفنية، وترتفع طموحات الجماهير العيناوية خلال الموسم المقبل، الذي ينتظر أن يظهر فيه «الزعيم» بثوبه المعروف منافساً شرساً على كل الألقاب، فضلاً عن السعي للعودة إلى مكانه على منصات التتويج، بهدف الاستعداد بقوة للعودة إلى المنافسة القارية، حيث سيغيب «الزعيم» عن نسخة دوري أبطال آسيا 2022.

فيما يواصل العين معسكره المغلق حتى 16 أغسطس في دبي، على أن يخوض مباراة تجريبية في المعسكر بعد وصوله خلال ساعات، قبل السفر إلى مدينة العين تحضيراً لانطلاق الدوري يوم 19 أغسطس.