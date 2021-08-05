مفاجأة تزلزل العالم.. «الطلاق» بين برشلونة وميسي!

مدريد (رويترز)

أعلن برشلونة اليوم «الخميس» أن لاعب كرة القدم الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر النادي، رغم توصل الطرفين إلى اتفاق، بعدما أشار النادي إلى عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

ولن يوقع ميسي عقداً جديداً مع برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، وستنتهي بالتالي شراكة دامت اكثر من 20 عاماً بين الطرفين كما أعلن النادي الكتالوني.

وأصدر برشلونة بياناً جاء فيه «على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة وليو ميسي، لا يمكن اعتماده رسمياً بسبب العراقيل الاقتصادية والهيكلية «قوانين الرابطة الإسبانية».

وأضاف البيان «أمام هذه الوضعية، لن يبقى ليونيل ميسي مرتبطاً ببرشلونة، الطرفان يأسفان جداً لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق».

وأصبح ميسي لاعباً حراً وبإمكانه التفاوض للانتقال لأندية أخرى، بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي.

وحاول ميسي مغادرة برشلونة في أغسطس 2020 وقدم طلباً رسمياً للرحيل بعد انقطاع العلاقات مع رئيس النادي آنذاك جوسيب ماريا بارتوميو.

لكن خليفته جوان لابورتا، الذي كان شاهداً على قصة صعود النجم الأرجنتيني، أقنعه بالبقاء.

وانضم ميسي إلى أكاديمية الناشئين في برشلونة في سن 13 وأصبح الهداف التاريخي للنادي وأكثر اللاعبين مشاركة بقميصه برصيد 672 هدفاً في 778 مباراة بجميع المسابقات.