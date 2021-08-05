كيميش.. التجديد بـ «الأجر الأعلى»

برلين (أ ف ب)

بات يوزوا كيميش على وشك تجديد عقده مع ناديه بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، ليصبح بالتالي أحد اللاعبين الأكثر أجراً في صفوف النادي البافاري، كما ذكرت تقارير صحفية اليوم «الخميس».

وبحسب صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار، فإن كيميش سيجدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى يونيو عام 2026 على أن يتقاضى أجراً قدره 20 مليون يورو سنوياً، ليصبح الأعلى أجراً، إلى جانب الحارس مانويل نوير، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

وكان كيميش انتقل إلى صفوف الفريق البافاري عام 2015 قادماً من لايبزج، ويعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا.

في المقابل، تطرقت الصحف الى صعوبات في تجديد عقدي لاعب الوسط الآخر ليون جوريتسكا والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، وينتهي عقد كل منهما في يونيو 2022.

ويريد بايرن ميونيخ تحاشي سيناريو الموسم الماضي، كما حصل مع المدافع النمساوي دافيد ألابا الذي انتهى عقده وانتقل إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة حرة.