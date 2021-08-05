لايبزج يهدد البايرن بـ «معركة»!

لايبزج (د ب أ)

قال جيسي مارسش، المدرب الجديد لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم «الخميس»، إن مارسيل سابيتسر سيبقى قائداً للفريق، رغم دخوله عامه الأخير في عقده مع النادي، وكذلك

رغم التقارير التي ربطته بالانضمام لبايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني «البوندسليجا» في المواسم التسعة الأخيرة.

وتحدث مارسش، في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق أمام ساندهاوزن في الدور

الأول لبطولة كأس ألمانيا بعد غد «السبت»، عن لاعب خط الوسط النمساوي، حيث قال «إن سابيتسر لاعبنا، وكان قائداً للفريق في الموسم الماضي، وقام بعمل رائع، لقد كان قائداً جيداً ويظل كذلك».

وتألق سابيتسر تحت قيادة جوليان ناجيلسمان، مدرب لايبزج السابق الذي يتولى الآن تدريب بايرن، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الفريق البافاري ربما يتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث مارسش مع الفريق ومسؤولي النادي حول قرار شارة القيادة، حيث قال «أريد التركيز على اللاعبين الموجودين هنا»، مستدلاً على استعداد لايبزج لخوض معركة إذا قام البايرن بخطوتهم.