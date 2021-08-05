جريليش.. «خطوة الفحص»

لندن (أ ف ب)

خضع مهاجم أستون فيلا ومنتخب إنجلترا لكرة القدم جاك جريليش «25 عاماً» إلى الفحص الطبي، تمهيداً لانتقاله الى مانشستر سيتي، بطل الدوري، مقابل 100 مليون جنيه استرليني «139 مليون دولار»، كما ذكرت تقارير عدة اليوم «الخميس».

ونشرت الصحف الإنجليزية صوراً لجريليش خارج مقر تدريبات النادي الإنجليزي في سيارة سوداء اللون بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وذكرت التقارير أيضاً أن مانشستر سيتي فعٌل البند الجزائي في عقد جريليش، ما أجبر أستون فيلا على التخلي عن خدماته.

وكان جريليش عاد الى تدريبات فريقه الاثنين الماضي، بعد إجازة في دوبروفنيك الكراوتية.

ونشأ جريليش في صفوف أستون فيلا، وأعير مرة واحدة إلى نوتس كاونتي موسم 2013-2014، وخاض في صفوف استون فيلا 213 مباراة منذ بداية مسيرته عام 2014 مسجلاً 34 هدفاً، وقام بـ 43 تمريرة حاسمة.