الإمارات ورأس الخيمة يوقعان مذكرة تفاهم رياضية

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقع ناديا الإمارات ورأس الخيمة مذكرة تفاهم، بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وإبراهيم خميس المطوع نائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك في نادي الإمارات.

حضر توقيع المذكرة من جانب الإمارات، وليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وشركات الكرة، والاستثمار، والتسويق، سعيد علي مصبح، خلف سالم بن عنبر، عارفة صالح الفلاحي، يوسف علي البلوشي، ناصر طحنون النقبي، شيخة حسين آل علي، جمال أحمد القرصي، منصور حسين إبراهيم.

وحضر من جانب رأس الخيمة علي المنصوري، المستشار حسن علي المرزوقي، عدنان عتيق الشحي، عبد الله علي العبار، شيخة محمد الخاطري، محمد علي حمادي.

ويهدف التعاون بين الطرفين لزيادة التنسيق والتطوير عبر الأنشطة الرياضية المجتمعية وتحسين ظروف وبنية ممارسة الأنشطة الرياضية، وتبادل ممارسة الأنشطة والتمارين الرياضية، على أن يكون التعاون انطلاقة لعلاقات أرحب بين الجانبين.

وتتركز مجالات التعاون بحسب المذكرة بتبادل واكتساب العديد من الخبرات الإدارية والفنية، من خلال اللقاءات الرياضية بين الطرفين، بما ينعكس على تطوير مستوى اللاعبين والفرق الرياضية، والمشاركة في الفعاليات الرياضية للطرف الآخر، أو تنظيم فعاليات رياضية مشتركة، وكذلك تنظيم وتبادل المباريات الودية، كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجالات الإدارة الرياضية والتدريب، وتنظيم زيارات لتطوير التعاون.

من جانبه، أكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة الإمارات أهمية مذكرة التفاهم ودورها الكبير في دعم برامج الناديين، وبما يلبي طموحات جماهير الناديين والفعاليات الرياضية المجتمعية، وانعكاسها الإيجابي على توسيع نطاق الممارسة الرياضية لكافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن المذكرة تؤكد التزام النادي، وحرصه على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات والاتحادات الرياضية والهيئات الحكومية والأندية الرياضية في الإمارة وداخل الدولة وخارجها، دعماً لمساعي الخطط التطويرية الرامية إلى تهيئة المناخ الإيجابي للتفاعل الرياضي المجتمعي، والزيارات الميدانية المتبادلة.