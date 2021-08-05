روسي.. التوقف بعد «ربع قرن»!

روما (رويترز)

أعلن الإيطالي فالنتينو روسي أسطورة سباقات الدراجات النارية وأحد أكثر الأبطال شعبية اعتزاله في نهاية موسم 2021 بعد ربع قرن من خوض منافسات الجائزة الكبرى.

وتوج روسي «42 عاماً»، الذي كان يحمل الرقم 46 في السباقات، بطلاً للعالم تسع مرات منها سبع مرات في الفئة الأولى.

وأعلن روسي قراره في مؤتمر صحفي خاص قبل جائزة ستايريان الكبرى في النمسا بحلبة رد بول مطلع الأسبوع المقبل قائلاً «قررت التوقف في نهاية الموسم».

وأضاف «للأسف سيكون هذا آخر نصف موسم لي كمتسابق بالفئة الأولى، إنها لحظة صعبة وحزينة جدا لأنه من الصعب القول إنني لن أخوض سباقاً للدراجات النارية في العام المقبل».

وتابع «شاركت في السباقات خلال 30 عاما تقريبا وستتغير حياتي في العام المقبل، لكن في كل الأحوال كانت رحلة رائعة وطويلة واستمتعت بها كثيراً».

ومثل روسي فريق بتروناس ياماها، ومقره ماليزيا، هذا الموسم لكن مستواه تراجع إذ يحتل المتسابق المخضرم المركز 19 في بطولة العالم، وكانت أفضل نتيجة له المركز العاشر في تسعة سباقات.

وستفتقد الرياضة وجماهيره الغفيرة روسي إذ يتمتع المتسابق الإيطالي بشعبية هائلة حول العالم.

وروسي هو الوحيد الذي بدأ 400 سباق أو أكثر وحقق 89 فوزا في الفئة الأولى.













