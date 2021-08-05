من يُوقف «القطار جاردينر»؟

طوكيو (أ ف ب)

أحرز العداء ستيفن جاردينر من الباهاماس، بطل العالم الحالي الذي لم يُهزم منذ عام 2017، ذهبية سباق 400 متر في ألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو، للمرة الأولى في مسيرته.

وأنهى جاردينر السباق بزمن قدره 43.85 ثانية، أمام الكولومبي أنتوني خوسيه زامبرانو (44.08 ث)، وكيراني جيمس من جرينادا (44.19 ث) الذي يعتلي المنصة للمرة الثالثة توالياً.

ووسع جارديتر بفوزه هيمنته على هذا السباق على مدى السنوات الأربع الماضية، إذ لم يخسر في أي سباق 400 متر أكمله حتى النهاية، منذ نيله الفضية خلف الجنوب أفريقي وايدي فان نيكيرك في بطولة العالم 2017.

وبغض النظر عن ثلاثة سباقات لم ينهها بسبب الإصابة، لم يهزم جاردينر في 20 من 23 سباقاً منذ 2017.