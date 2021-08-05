لماذا خايمي أول بطلة أولمبية في التاريخ؟

طوكيو (أ ف ب)

أحرزت الإسبانية ساندرا سانشيس خايمي ذهبية كاتا في منافسات الكاراتيه، لتنال أول الألقاب الأولمبية في تاريخ اللعبة المدرجة للمرة الأولى ومؤقتاً في برنامج دورة الألعاب الحالية المقامة في طوكيو.

وحصدت اليابانية كيو شيميزو فضية المسابقة، فيما نالت كل من مو شونج جرايس لاو من هونج كونج والإيطالية فيفيانا بوتارو البرونزيتين.

وأُدرجت رياضة الكاراتيه رسمياً في الألعاب الأولمبية، بعد انتظار طويل ومساعٍ حثيثة استمرت سنوات، لتكون إحدى الرياضات الأربع التي أضيفت إلى الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى.

غير أنّ قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إدراج الرياضة في أولمبياد باريس 2024، ترك أمامها فرصة وحيدة للفت الأنظار إليها في موطنها الأساسي.

وخايمي «39 عاماً» بطلة أوروبا خمس مرات وبطلة العالم عام 2018، حينما فازت في النهائي وقتها على شيميزو نفسها.

وتنقسم الكاراتيه إلى قسمين: الكاتا، وهي نمط مفصل مصمم لحركات فنون الدفاع عن النفس أمام خصم مجازي، ويؤديها الرياضيون للحكام لتسجيل نقاط استناداً إلى الأداء التقني. والكوميت، وهي عبارة عن مواجهة بين خصمين.