6 مدربين يتطلعون إلى بداية مثالية في ألمانيا

برلين (د ب أ)

أصبح جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ مطالبا بالصبر والانتظار لخوض المباراة الرسمية الأولى له مع الفريق، فيما تخوض ستة أندية على الأقل من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا» أولى مبارياتها الرسمية تحت قيادة مدربين جدد، من خلال بطولة الكأس خلال الأسبوع الجاري.

وكان من المفترض أن يقود ناجلسمان الفريق البافاري من على مقاعد البدلاء أمام فريق بريمر من الدرجة الخامسة، غداً الجمعة، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق المنافس في دوري الدرجة الخامسة أدى إلى تأجيل المباراة.

وسيؤدي غياب ناجلسمان إلى تسليط الضوء على كل من بديله في لايبزج جيسي مارش وماركو روزه المدير الفني لبوروسيا دورتموند حامل لقب الكأس، في الجولة الأولى من المسابقة.

وسيخوض روزه مباراة افتتاحية صعبة، حينما يواجه فريق فيهيم فيسبادن «أحد أندية الدرجة الثالثة»، بدون نجمه جادون سانشو الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما تسببت كورونا في غياب كل من توماس مونييه وجوليان براندت.

ورغم ذلك فإن روزه الذي تولى تدريب دورتموند قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ، يعي جيداً ما ينتظره، وما هو المتوقع منه.

وقال روزه: «إذا كنت المدرب هنا ستعرف ما يعنيه الأمر، وهو أن تتواجد في القمة وتنافس على الألقاب»، وأضاف: «كان هذا سبباً لقراري بالقدوم إلى هذا النادي».

وجاء انتقال روزه لتدريب دورتموند، ليكون بمثابة بداية لتغييرات في عدة أندية أخرى، حيث خلفه آدي هوتر في تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ قادماً من آينتراخت فرانكفورت والذي بدوره تعاقد مع أوليفير جلاسنر قادماً من فولفسبورج، والذي أسند المهمة للهولندي مارك فان بوميل والذي قال: «ليس على اللاعبين الخوف مني».

وسيحل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم الاثنين المقبل، ضيفاً على كايزر سلاوترن صاحب الأمجاد في الكرة الألمانية، والمتواجد حالياً في الدرجة الثالثة، فيما سيواجه فرانكفورت فريق فالدوف مانهايم «الدرجة الثالثة» يوم الأحد، وهو اليوم ذاته الذي سيواجه فيه فولفسبورج فريق بوروسيا مونستر من الدرجة الرابعة.

وكان تخلي لايبزج عن ناجلسمان لصالح بايرن ميونيخ منفصلاً عن بقية التغييرات التدريبية، حيث لجأ النادي للبحث عن مدرب آخر خارج الدوري الألماني ليجد الحل عند الفريق الشقيق ريد بول سالزبورج النمساوي، ليتعاقد مع مدربه الأميركي مارش خلفاً لناجلسمان.

وسيجدد لايبزج سعيه لتحقيق لقبه الأول، بعدما خسر الفريق لقب الكأس الموسم الماضي في المباراة النهائية كما أنهى الدوري في المركز الثاني، حينما يواجه زانتهاوزين من الدرجة الثانية.

وسيبدأ جيراردو سيواني مهامه مع فريق باير ليفركوزن من خلال الظهور الأول له في مواجهة فريق الدرجة الرابعة لوكوموتيف لايبزج يوم السبت المقبل.

وتتمتع فرق الدرجات الأدنى في الكرة الألمانية بميزة استضافة مباريات المراحل الأولى من كأس ألمانيا على ملاعبها، وتأمل تلك الأندية في الاستفادة من ذلك على عكس ما حدث في الموسم الماضي حينما أجبرت قيود فيروس كورونا المستجد على تغيير الملاعب.

سيتم السماح للجماهير على مختلف السعات بالعودة إلى الملاعب في الوقت الذي تعود فيه الأمور إلى طبيعتها في الكرة الألمانية، وذلك قبل أسبوع من بداية الدوري الألماني.