«التحكيم الرياضي» يغرم شباب الأهلي 9 ملايين درهم لمصلحة الفردان

معتز الشامي (دبي)

قرر مركز الإمارات للتحكيم تغريم شباب الأهلي 9 ملايين درهم لمصلحة حبيب الفردان، بخلاف غرامة إضافية على النادي قدرها 100 ألف درهم تعويضاً للاعب عن الأضرار، وفق منطوق الحكم، وأيضاً تحويل شباب الأهلي إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، لعدم تسليمه ملحق العقد إلى الاتحاد، والذي تضمن امتيازات ومكافآت تتخطى 17 مليون درهم، وفق شكوى اللاعب.

وتفيد المتابعات أن اللاعب شكا عدم حصوله على باقي مستحقاته، والتي تضمنت قطعة أرض وفيلا، بخلاف مكافآت وامتيازات أخرى.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور يوسف الشريف رئيس هيئة التحكيم الأسبق ومحامي اللاعب، أن مركز الإمارات للتحكيم أنصف الفردان، ولفت إلى أن اللاعب سيواصل المطالبة بباقي مستحقاته، بعد قرار لجنة الانضباط، بسبب عدم تسجيل ملحق العقد.

وأضاف: القضية تعتبر الأطول في تاريخ التقاضي الرياضي بكرة الإمارات، حيث مرت بأطول نزاع تنظره اللجان القضائية بالاتحاد، بدءاً من أوضاع اللاعبين، مروراً بالاستئناف ثم التحكيم والتمييز، وبعد إحالتها إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، تم الفصل فيها لمصلحة حبيب الفردان، ونثق في موقف اللاعب وأحقيته بالمزيد من التعويضات.

ومن جهة ثانية، ينتظر أن تنظر الانضباط للقضية، والتي مرت على جميع درجات التقاضي، ولكنها كانت للنظر في الجانب الخاص بمطالب اللاعب المادية، بينما يتعلق نظر القضية الآن في عدم تسجيل ملحق العقد بكشوفات الاتحاد، وهي المخالفة التي تحقق في شأنها لجنة الانضباط، لتقرر ما إذا كانت تستوجب عقوبات بحق النادي أم غير ذلك؟