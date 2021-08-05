العرياني: جاهزون لحصد ميداليات «بارالمبية طوكيو»

أبوظبي (وام)

أكد الرامي عبد الله العرياني جاهزيته هو وزملاؤه للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ورفع علم الإمارات عالياً والصعود إلى منصات التتويج في هذا المحفل الرياضي العالمي. ولفت إلى أن برنامج استعدادهم لهذه المشاركة يسير على قدم وساق ويحقق أهدافه بشكل جيد، مشيراً إلى أنه يتدرب 6 ساعات يومياً في ميدان نادي العين للرماية والفروسية ضمن المعسكر المغلق الذي بدأ بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، وأن المستوى الفني يتصاعد بشكل تدريجي وفق الخطة الموضوعة بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل منافسات طوكيو مباشرة.

وقال العرياني صاحب الميداليات الأربع البارالمبية والمرشح الأبرز لحصد ميداليات جديدة لبعثة الإمارات من أصحاب الهمم، التي ستتوجه إلى طوكيو منتصف الشهر الجاري: «في رياضة الرماية تحديداً لابد أن تحافظ على الشغف والتركيز لدخول المنافسات وأنت في أعلى مستوى، ولا يجب أن نحرق مراحل الإعداد ونصل لأفضل مستوى قبل البطولة بأسبوعين أو أكثر، لأن المستهدف هو أن تكون حاضراً بالتركيز الكامل والحماس أثناء المنافسات نفسها، لأنها رياضة تحتاج إلى توافق عضلي وذهني ونفسي في آن واحد، وإذا شعر الإنسان بالملل أو التشبع يؤثر ذلك على مستواه في المنافسة».

أضاف: «طموحي دائماً هو المركز الأول وصعود منصات التتويج، وأعمل أنا وزملائي من أجل ذلك، ولكن المنافسة في هذه الدورة غير واضحة الملامح، لأن هناك تغييرات واسعة في المشهد بالنسبة للأبطال، حيث اختفى عدد كبير منهم في العامين الأخيرين على خلفية جائحة كورونا، وظهر عدد آخر من الوجوه الصاعدة، في نفس الوقت الذي لم تكن هناك بطولات عديدة يمكن أن نتعرف منها على مستوى المنافسين، وبالتالي فإننا وضعنا كل تركيزنا على أنفسنا، ولن نتوقف طويلاً أمام مستويات المنافسين، خاصة أن بطولة بيرو العالمية الأخيرة لم تحظ بمشاركة واسعة من الأبطال المصنفين عالمياً، وستكون منافسات طوكيو هي المعيار الحقيقي لتوصيف المشهد العالمي في المنافسة، إما ببقاء المصنفين السابقين على السطح، أو ببروز أسماء جديدة». وتابع: «بالنسبة لرماة الإمارات المتأهلين إلى بارالمبية طوكيو، فإنهم يتدربون ضمن برنامج الإعداد منذ 10 أشهر، وشاركوا في بطولة العالم بالعين مارس الماضي، وحققوا مراكز متقدمة تبعث على الاطمئنان».

ويغادر العرياني إلى طوكيو مساء 17 أغسطس الجاري، وتقدم البطل البارالمبي بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها للرياضة والرياضيين، واللجنة البارالمبية برئاسة محمد محمد فاضل الهاملي التي وفرت كل الإمكانات وأفضل بيئة للاستعداد، كما شكر الأمين العام ذيبان المهيري لمتابعته المستمرة معنا، وكذلك نادي العين للرماية لاستضافته لتدريبات المنتخب.

وعن إنجازاته السابقة قال العرياني:«نجحت في تحقيق ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في لندن 2012 في بندقية الـ 50 متراً- 60 طلقة، ثم 3 فضيات في دورة الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو في فئات 50 متراً- 60 طلقة بندقية، وفئة الـ 3 أوضاع الواقف والراقد والمرتكز 120 طلقة، وفئة الـ 60 طلقة وقوفاً لمسافة 10 أمتار، وأنتظر أولمبياد طوكيو التي سأشارك بها في نفس الفئات الأربع، وأتمنى أن يكون لعنصر الخبرة فيها الكلمة العليا في حسم المواجهات، وبالنسبة لي فقد ضمنت التأهل لأولمبياد طوكيو في بطولة العالم بكوريا الجنوبية 2018، وكنت أول متأهل على المستوى العربي حينما حصلت على ميداليتين ذهبيتين بها». وعن رماة الإمارات المتأهلين للمشاركة في أولمبياد طوكيو، قال العرياني: «سأمثل الإمارات في 4 فئات هي 10 أمتار وقوف، و10 أمتار رقود- 60 طلقة، و50 متراً/ وقوف ومرتكز ورقود/، و50 متر رقود- 60 طلقة، وسوف يشارك سلطان سيف العرياني في فئتي 50 متراً 3 أوضاع ورقود، ويشارك سيف النعيمي في فئتي 10 أمتار رقود و50 متر رقود، بينما ستشارك عائشة المهيري في فئة الوقوف 10 أمتار«آر 4».