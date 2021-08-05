سالم عبدالرحمن يحقق ذهبية مهرجان بيل للأساتذة

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفتى الذهبي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج ذهبية مهرجان بيل السويسري الدولي لأساتذة الشطرنج، بعد تخطيه عقبة الموهبة الهندية بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الهندي براغاغناندا المصنف دولياً 2609 بفوزه عليه في الجولة الثامنة وكذلك تحقيقه الفوز في الجولة التاسعة والأخيرة على الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني بافل اليانوف صاحب التصنيف الدولي 2670 نقطة والذي يعتبر أحد أفضل لاعبي الاستراتيج على مستوى العالم لينفرد سالم بصدارة الترتيب العام، ويحرز المركز الأول برصيد 7 نقاط من أصل 9 جولات رافعاً من تصنيفه الدولي لـ 8 نقاط ليصل سالم الى 2694 نقطة، وعلى بعد 6 نقاط من كسر حاجز 2700 نقطة وهو المعدل الذي يعتبر الأصعب لأي أستاذ دولي كبير لتخطيه، ويحتاج الى رحلة طويلة من البطولات الدولية والإنجازات للوصول اليه.

وتعتبر البطولة أحد أهم وأعرق المهرجانات العالمية الشطرنجية السنوية على مستوى العالم حيث شارك في بطولة الأساتذة 73 لاعباً ممثلين ل 18 دولة، فيما شارك في بطولة الهواة 120 لاعباً من 13 دولة، وأقيمت المنافسات بطريقة النظام السويسري من 9 جولات، خلال الفترة من 24 يوليو حتى 4 أغسطس.

ضم وفد نادي الشارقة خمسة لاعبين هم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي عمر نعمان ال علي المشاركان في بطولة الأساتذة فيما شارك ثلاثة لاعبين شباب في بطولة الهواة هم سيف أحمد الزرعوني وحمد بدر حوير وسالم عبد الرحيم وأشرف عليهم المدرب الدولي افستراتيوس جريفاسوفي.

وفي بقية النتائج أيضاً حصل الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي على 4 نقاط من 9 جولات وذلك في بطولة الأساتذة، فيما حقق الشاب سيف أحمد الزرعوني نتيجة لافتة في بطولة الهواة بحصوله على المركز الثالث مكرر، بعد تحقيقه لـ 7 نقاط من 9 جولات رافعاً تصنيفه الدولي 21 نقطة اضافية، كما حصل زميله حمد بدر الزرعوني على المركز 19 برصيد 6 نقاط، رافعاً تصنيفه الدولي 71 نفطة، وجاء الشاب سالم عبد الرحيم بالمركز 23 رافعاً تصنيفه الدولي 76 نقطة.

من جهته عبّر عمر نعمان آل علي رئيس الوفد المشارك عن سعادته بالإنجاز الذي حققه سالم عبد الرحمن ووصفه بالتاريخي، كما أثنى على نتائج بقية اللاعبين الشباب المشاركين في بطولة الهواة وتقدّم بالشكر والتقدير للشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي لتشجيعه ومتابعته للاعبين الموهوبين في النادي وحرصه على توفير كافة متطلبات النجاح لتطوير مستواهم الفني ورفع تصانيفهم الدولية وكذلك متابعته لنتائجهم خلال المعسكر الحالي وتفاصيله أولاً بأول،

كما توجه آل علي بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي وأكد أن مشاركة النادي في المعسكر تأتي تطبيقاً واستكمالاً لخطة النادي للعام 2021 في إطار إعداد لاعبي النادي للمشاركة والمنافسة في البطولات المحلية، فضلاً عن تمثيل الدولة بصورة جيدة في المحافل الدولية، حيث سيشارك لاعبو نادي الشارقة الثقافي للشطرنج فور عودتهم من المعسكر في بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال والفئات السنية، والتي سينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في مدينة كلباء، خلال الفترة من 12 الى 18 أغسطس الجاري.