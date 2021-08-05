«قضاة الملاعب» يجتازون الاختبارات البدنية

بلجراد (الاتحاد)

أشاد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، باستعدادات وتحضيرات الحكام للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق بعد أيام من خلال مباريات دوري الخليج العربي.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر إقامة الحكام في معسكر صربيا، ولقائه أعضاء البعثة من محاضرين ومدربين وحكام وإداريين، حيث نقل لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير كل العوامل التي تساعد الحكام على أداء مهامهم في أفضل صورة خلال إدارتهم للمباريات، سواء في المسابقات المحلية أو القارية والدولية.

كما أشاد الشامسي بالجهود التي يقوم بها فريق عمل إدارة الحكام بالاتحاد، الذي حرص على التنسيق والتواصل مع المحاضرين الدوليين لإلقاء المحاضرات النظرية للحكام، واطلاعهم على آخر التعديلات الخاصة بقانون اللعبة، والرد على كل الاستفسارات الواردة من الحكام حول عدد من الحالات التحكيمية، إلى جانب التطبيقات العملية لتقنية حكم الفيديو المساعد.

من جهة أخرى، شهدت الاختبارات البدنية التي أجريت للحكام المشاركين في المعسكر نجاحاً لافتاً، حيث اجتاز جميع الحكام الاختبارات المقررة، والتي تتم وفق المعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي تحت إشراف إدارة الحكام .

على خط آخر وصلت إلى معسكر صربيا الدفعة الثانية من الحكام، والبالغ عددهم 37 حكماً ومساعداً من بينهم 3 حكمات.