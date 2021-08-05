«إعلان خاطئ» يستوجب الاعتذار!



طوكيو (د ب أ)

تقدمت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بالاعتذار إلى الفريق الأوكراني للسباحة الإيقاعية بعد أن أخطأ المذيع الداخلي، وأعلن أنهما يحملان الجنسية الروسية.

وفاز الثنائي الأوكراني مارتا فريدينا واناستاسيا سافشوك بالميدالية البرونزية في فئة الزوجي أمس الأربعاء بعدما حلا في المركز الثالث خلف روسيا والصين.

ولكن المذيع الداخلي تحدث باللغة الفرنسية، وأكد أن فيدينا وسافتشوك تحملان الجنسية الروسية ، مما تسبب في حالة من الإحراج للجنة المنظمة، وتمر العلاقة بين روسيا وأوكرانيا بفترة من التوتر بعد التصعيد المسلح بينهما في إقليم القرم.

وقال ماسا تاكايا المتحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد «أود الاعتذار للفريق الأوكراني».

وأضاف «خلال مراسم التتويج أمس لمنافسات السباحة الإيقاعية لفئة الزوجي تم الإعلان بشكل خاطئ عن انتساب الفريق الأوكراني الفائز بالميدالية البرونزية لدولة أخرى وإقليم آخر»، وأضاف «إنه مجرد خطأ تشغيلي ونود الاعتذار عن ذلك».