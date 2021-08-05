الظفرة والنصر في «سوبر الصالات»



أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي في الساعة السادسة والنصف مساء غد «الجمعة»، فريقا النصر والظفرة، في مباراة كأس السوبر لكرة الصالات، على ملعب صالة المجمع الرياضي بنادي مليحة، في افتتاح الموسم الجديد لكرة قدم الصالات.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بحضور إداري متميز، بعد أن وجهت اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني الدعوة إلى مسؤولي الهيئة، واتحاد كرة القدم، ومجلس الشارقة الرياضي الذي يتولى رعاية اللعبة منذ تأسيسها في 2009.

ويقود النصر المدرب البرازيلي رافائيل الذي تم التجديد معه للموسم الثالث على التوالي، فيما يقود الظفرة المدرب الصربي إيدو، وبدا الفريقان إعدادهما للموسم الجديد في يونيو الماضي، وخاضا عدداً من التجارب الودية، خلال فترة الإعداد، والتجمعات الداخلية، وتضم تشكيلة «العميد» ثلاثة لاعبين برازيليين من فئة المقيمين، ونفس الشيء ينطبق على «الفارس»، إلى جانب اللاعبين المواطنين الذين يشكلون الأوراق الرابحة في الفريقين، وأبرزهم محمد عبيد وطاهر حسن وخالد المهيري «النصر»، ومحمد الهاشمي وحمدان الكثيري والحيدري «الظفرة»،

ويتميز الفريقان بضم كوكبة من اللاعبين الشباب الذين يشكلون قوة ضاربة، مما ساعد النصر والظفرة في المحافظة على النفس الطويل في بطولات ونهائيات الموسم الماضي.