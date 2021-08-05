نادال.. 3 ساعات من «الأوجاع»!

واشنطن (أ ف ب)

عانى الإسباني رافايل نادال للخروج منتصراً من مباراته الأولى، بعد غياب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة، وذلك بفوزه على الأميركي جاك سوك 6-2 و4-6 و7-6، في الدور الثاني لدورة واشنطن في التنس.

واحتاج ابن الـ35 عاماً المنصف أول في هذه الدورة التي تشكل تحضيراً لبطولة فلاشينج ميدوز، إلى ثلاث ساعات، لحسم مواجهته مع الأميركي المصنف 192 عالمياً أمام قرابة 7 آلاف متفرج.

وغاب المصنف ثالثاً عالمياً عن الملاعب منذ خسارته نصف نهائي بطولة رولان جاروس أمام غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في يونيو الماضي، بسبب إصابة في قدمه حرمته من المشاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وأولمبياد طوكيو المقام حالياً بعد إرجاء لعام بسبب فيروس كورونا.

وأكد نادال بعد الفوز: «أنا في وضع بدني جيد، كل ما أنا بحاجة إليه هو ألا تؤلمني قدمي كثيراً»، كاشفاً: «شعرت بأوجاع هذه الأمسية، وأمل أن يكون الأمر أفضل غداً».

وأضاف: «إذا تحسن وضع قدمي، فكل الأمور الأخرى ستأتي تباعاً».

ويلتقي الإسباني في ثمن النهائي الجنوب أفريقي لويد هاريس الفائز بدوره على الأميركي تينيس ساندجرن 6-4 و1-صفر ثم بالانسحاب.

وكان الإيطالي يانيك سينر المصنف خامساً في الدورة من أبرز المتأهلين إلى ثمن النهائي الأربعاء بفوزه على الفنلندي إميل روسوفووري 6-2 و6-4، فيما تغلب الياباني المخضرم كي نيشيكوري بطل الدورة لعام 2015 على الكازخستاني ألكسندر بوبليك التاسع 6-2 و7-4، والأسترالي جون ميلمان الحادي عشر على السويدي إلياس إيمر 6-2 و7-6.

وكان الأسترالي أليكس دي مينور الثالث والبلغاري جريجور ديميتروف الرابع أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارة الأول أمام الأميركي ستيف جونسون 7-6 و4-6 و2-6، والثاني أمام البيلاروس إيليا إيفاشكا 2-6 و6-7.