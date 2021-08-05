77 جائزة في 7 مواسم والعين «زعيم 17»

سلطان آل علي (دبي)

ينتظر الجميع جوائز رابطة المحترفين للموسم المنتهي 2020-2021، وتعدّ هذه النسخة الثامنة منذ انطلاق الجوائز في موسم 2012-2013، حيث استمرت في الحضور بشكل متتالٍ، باستثناء موسم 2019-2020 «غير المكتمل».

واختلفت فئات الجائزة بين موسم وآخر مع ثبات الفئات الرئيسية، وهي أفضل لاعب مواطن، وأفضل أجنبي، وهداف الدوري، وأفضل صاعد، وأفضل حارس، وأفضل مدرب، وأفضل نادٍ محترف، بينما غابت تشكيلة الأحلام عن موسم واحد، وكذلك الحال مع أفضل لاعب باختيار الجمهور، واستحدثت جوائز جديدة مؤخراً مثل المحتوى الإلكتروني والمنصة الرقمية وأفضل جمهور وهدف.

وعلى مدى النسخ السبعة الماضية، تم توزيع 77 جائزة، منها 63 جائزة للأندية، و7 جوائز لمدربي لعبة الفانتاسي، و6 تشكيلات أحلام، وجائزة واحدة للمنصات الرقمية، توزعت الجوائز الـ63 على 10 أندية فقط، ويتصدر العين القائمة بـ17 جائزة، وهو ما يشكل 27% من إجمالي الجوائز، وقد كانت جائزة أفضل مواطن من نصيب العين 3 مرات، والعدد نفسه لجائزة هداف الدوري، وكذلك أفضل لاعب بتصويت الجمهور.

والغريب أنّ العين لم ينل جائزة أفضل لاعب أجنبي على الإطلاق، رغم أنه أكثر نادي حقق الجوائز في فئات مختلفة بـ8 فئات، في حين أنّه نال جائزة أفضل حارس مرتين، وأفضل مدرب مرتين، بالإضافة إلى مرة واحدة لأفضل لاعب صاعد وهدّاف دوري تحت 21 سنة. ويعد العين النادي الوحيد الذي حصل على جائزة أفضل محتوى إلكتروني منذ استحداثها، وذلك في آخر نسختين على التوالي.

ويأتي ثانياً «فخر أبوظبي» بـ13 جائزة، والذي نال جائزة أفضل لاعب مواطن 3 مرات، وأفضل أجنبي مرة واحدة، والهداف مرتين، وكذلك أفضل حارس، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب صاعد مرة، وهداف دوري تحت21 سنة مرتين، كما حقق جائزة أفضل شركة أو نادي محترف في مناسبتين.

وفي المركز الثالث بالقائمة يتساوى شباب الأهلي والوحدة بـ9 جوائز، ويتميز «الفرسان» بأنّه أكثر من نال جائزة أفضل أجنبي، وذلك في مناسبتين، أما الوحدة فهو أكثر من حصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في 3 نسخ، ويأتي الشارقة بـ5 جوائز، وهو الوحيد الذي حقق جائزة أفضل جمهور، والوصل بـ4، وبعد ذلك يأتي بني ياس والظفرة بجائزتين، وأخيراً عجمان ودبا الفجيرة بجائزة واحدة.

والجدير بالذكر أن النصر لم يحقق أي جائزة، وكذلك الحال لنادي الشباب «سابقاً» على مدى هذه المواسم، ومن بين كل الأندية لا يوجد من حقق جوائز في كل النسخ السبع، ويبقى الأكثر العين والجزيرة بالتواجد في 6 نسخ.

وإذا ما نظرنا إلى الجوائز الفردية نجد اسمين على رأس القائمة، هما عمر عبدالرحمن وسبيستيان تيجالي، فقد حقق «عموري» 4 جوائز في تاريخه، منها أفضل لاعب مواطن 3 مرات، من أصل 7 نسخ أعوام 2013 و2016 و2018، كما نال جائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور مرة واحدة عام 2013، أما تيجالي فقد حقق جائزة أفضل لاعب أجنبي مرتين في 2016 و2018، إلى جانب جائزة هداف الدوري مرتين في 2016 بـ25 هدفاً و2019 بـ26 هدفاً.

ويأتي بعدهما مباشرة نجم الجزيرة علي مبخوت بـ3 جوائز، منها أفضل لاعب مواطن مرتين، وجائزة هداف الدوري مرة واحدة، وعلى صعيد الحراس، يتشارك علي خصيف وخالد عيسى الأفضلية بتحقيق جائزة أفضل حارس مرتين لكل منهما.

وعلى مستوى المدربين فيبقى أولاريو كوزمين على رأس القائمة، بفوزه بجائزة أفضل مدرب في 3 مناسبات، خلال 5 نسخ حضر بها، منها مرتان متتاليتان، وحقق الجائزة في 2014 و2016 و2017 وجميعها مع الأهلي، كما نجد في القائمة مدرب عجمان عبدالوهاب عبدالقادر في 2013، وزلاتكو داليتش مع العين في 2015، وزوران ماميتش في 2018، والمدرب المواطن الوحيد عبدالعزيز العنبري في 2019.

وعلى مدى 6 مواسم حضرت فيها جائزة تشكيلة الأحلام، ومن أصل 66 لاعباً، تقاسم العين وشباب الأهلي الحصة الأكبر، حيث تواجد لاعبو «الزعيم» 17 مرة، ولاعبو «الفرسان» 16 مرة، ليكون مجموع الفريقين 33 لاعباً، وهو نصف عدد اللاعبين في تشكيلة النخبة. ويعود ذلك بلا شك إلى تحقيق الفريقين للقب الدوري 5 مرات، خلال النسخ التي حضرت بها الجائزة، ويأتي بعدهما الجزيرة بـ14 لاعباً، ثم النصر بـ7 والوحدة بـ5 والشارقة 4 ثم الوصل بـ2 وأخيراً الشباب بلاعب واحد.