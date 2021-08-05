مبخوت: الجزيرة هدفه المنافسة بقوة على جميع ألقاب الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الجزيرة عن تجديد عقد الهداف التاريخي للنادي النجم علي مبخوت ليستمر في معقل أبطال دوري الخليج العربي حتى عام 2026 على الأقل.

لعب مبخوت دوراً كبيراً في تاريخ نادي الجزيرة الحديث منذ تخرجه في الأكاديمية التي تعد إحدى أفضل الأكاديميات في منطقة الشرق الأوسط، وشارك في 289 مباراة محليّة خلال الـ17 عام التي قضاها لاعباً في «فخر أبوظبي»، وسجل 199 هدفاً في البطولات المحلية طوال الفترة ليصبح الهداف التاريخي للنادي، وبعد تسجيله لـ171 هدفاً خلال 234 مباراة في دوري الخليج العربي، أصبح علي مبخوت على بُعد أربعة أهداف فقط من أن يصبح الهداف التاريخي للدوري الإماراتي.

قاد الكابتن الثاني لـ «فخر أبوظبي» الفريق إلى لقبه الثالث في دوري الخليج العربي، بعد مشاركته في جميع مباريات المسابقة في الموسم الماضي، كما توج أيضاً بلقب هداف الدوري برصيد 25 هدفًا أحرزها خلال 26 مباراة، بالإضافة إلى تصدره ترتيب أفضل صانعي الأهداف في الفريق بعشرة تمريرات حاسمة، متساوياً مع زميله لاعب الوسط خلفان مبارك.

وأكد محمد سيف السويدي، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة النادي، أن تمديد التعاقد مع علي مبخوت كان في قمة الأولويات بالنسبة لمجلس الإدارة خلال فترة الانتقالات الحالية، وقال: «مبخوت أحد رموز نادي الجزيرة والكرة الإماراتية والقيمة الفنية التي يمثلها بالنسبة لنا لا يمكن قياسها، كما أنه أحد أفضل اللاعبين الذين يمثلون قيم ومبادئ نادي الجزيرة بأفضل شكل ممكن داخل الملعب وخارجه، ولذلك كانت الأولوية بالنسبة لنا خلال هذه الفترة هي تجديد عقده، وتأكيد بقائه في بيته الثاني لسنوات طويلة قادمة».

وأضاف: «يعتبر الكثير من اللاعبين الناشئين والشباب علي مبخوت مصدراً للإلهام نسبة لاجتهاده والتزامه والروح الاحترافية العالية التي أظهرها منذ بداية مشواره الكروي، والتي جعلته ينافس أفضل وأشهر اللاعبين العالميين الذين حضروا إلى «دورينا»، ومكنته من أن يتفوق عليهم جماعياً وفردياً، ونحن سعداء وفخورون به وبكل ما قدمه وسيقدمه للنادي وللمنتخب، وثقتنا كبيرة جداً في قدرة مبخوت على تحقيق المزيد من النجاحات الجماعية والفردية في المستقبل».

من جهته، عبر علي مبخوت عن سعادته بتمديد عقده مع النادي، وقال: «لطالما كان الجزيرة بيتي الثاني وعائلتي الكروية الكبيرة، إنه النادي الذي أعطاني كل ما كنت أتمناه كلاعب محترف، أود أن أشكر الجميع في عائلة النادي على ثقتهم المستمرة بي ودعمهم اللا محدود طوال السنوات الماضية، بفضل القيادة الرشيدة للنادي يتمتع الجزيرة برؤية واضحة لبناء فريق رائع قادر على تحقيق المزيد من النجاحات والتألق في السنوات القادمة».

وأضاف: «أنا ممتن جداً لجماهير «فخر أبوظبي» المخلصين على إظهار دعمهم المستمر لي كل يوم، وأنا سعيد جداً، لأنني سأستمر في اللعب أمامهم لسنوات عديدة قادمة، وهم من أهم الأسباب التي جعلتني أبذل كامل جهودي كل يوم، لأرتقي إلى مستوى طموحاتهم العالية، وينصب تركيزي الآن على العمل مع بقية زملائي للبناء على نجاحات الموسم السابق والمنافسة بقوة على جميع الألقاب في الموسم الجديد».

خلال فترته في الجزيرة، رسّخ مبخوت نفسه كأحد أبرز المهاجمين في قارة آسيا، حيث حاز المهاجم صاحب الشعبية الكبيرة في الإمارات والخليج على لقب دوري الخليج العربي ثلاث مرات «2010-2011,2016-2017,2020-2021» وكأس رئيس الدولة «2010-2011,2011-2012,2015-2016»، وكأس الخليج العربي مرة واحدة، أمّا على الصعيد القاري، فقد مثّل المهاجم رقم 7 ألوان الجزيرة 12 مرة في بطولة دوري أبطال آسيا مسجلاً 13 هدفاً، كما ظهر في بطولة كأس العالم للأندية عام 2017 والتي شهدت حصول نادي الجزيرة على المركز الرابع.

وتحدث علي يوسف الحمادي المدير التنفيذي لمجموعة الجزيرة قائلاً: «يعتبر مبخوت فرداً أصيلاً ومؤثراً في عائلة نادي الجزيرة، ولقد واكبنا بكل فخر كل خطواته خلال مسيرته الكروية المتميزة التي كتب بفضلها اسمه في تاريخ النادي، لم يكن هناك سوى قرار واحد في أذهاننا بالنسبة لمستقبله، وهو تمديد بقائه في النادي بعقد طويل المدى، ويحظى مبخوت بالاحترام والمحبة في الإمارات والمجتمع الكروي العالمي، وفخورون جداً بخدماته الكبيرة لمجتمعنا المحلي».

خلال مشواره حاز النجم البالغ 30 عاماً على مجموعة واسعة من الجوائز الفردية مع «فخر أبوظبي» مثل الفوز بالحذاء الذهبي لدوري الخليج العربي مرتين «2016-2017,2020-2021»، وتتويجه بلقب أفضل لاعب في موسم 2016-2017.

بصفته أحد أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب، يعتلي مبخوت قائمة الهداف التاريخي لـ «الأبيض» برصيد 76 هدفاً في 92 مباراة منذ ظهوره الأول في عام 2009. وكانت أبرز إنجازاته مع المنتخب في كأس آسيا 2015، حيث تصدر قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف، وقاد المنتخب إلى المركز الثالث، كما يشتهر سجل مبخوت الدولي عالمياً، حيث يحتل المركز الثامن في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً مع منتخبات بلادهم، خلف نجوم أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وبيليه.

ويأتي تجديد عقد النجم علي مبخوت امتداداً سلسلة من تمديد العقود خلال الموسم السابق لضمان استمرارية النجوم في النادي للسنوات القادمة، مثل قائد الفريق علي خصيف، ميلوش كوسانوفيتش وثولاني سيريرو «2023»، وخليفة الحمادي «2025»، بالإضافة إلى المدرب الهولندي مارسيل كايزر «2023».