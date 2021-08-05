«الاستثنائي» في طريقه إلى «السيتي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

ذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن النجم الدولي الإنجليزي جاك جريليش لاعب أستون فيلا سيوقع خلال أيام، وربما ساعات لنادي مانشستر سيتي، بموجب عقد قيمته 100 مليون جنيه إسترليني «117مليون يورو» ولمدة 5 سنوات.

وقال المصدر نفسه إن اللاعب موجود في مدينة مانشستر، تحسباً لإجراء الكشف الطبي اليوم «الخميس»، قبل التوقيع الرسمي على العقد.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، إن جريليش سيحصل على راتب أسبوعي قدره 230 ألف جنيه استزليني، وإن اللاعب يمثل أحد صفقتين يرغب مانشستر سيتي في الفوز بهما خلال «الميركاتو الصيفي»، والصفقة الثانية تتمثل في هاري كين هداف توتنهام والمنتخب الإنجليزي.

وقال موقع جول: إن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ «السيتي» معجب جداً بجريليش، ومشجع له منذ أن وصفه عام 2020، بأنه «لاعب استثنائي»، وإنه مقتنع بأن اللاعب قادر على أن يصنع الفارق، وسيضيف بعداً جديداً لهجوم الفريق.

وتساءل الموقع قائلاً: ولكن لماذا يغادر جريليش أستون فيلا، وهو الذي ارتبط بالنادي منذ أن كان طفلاً في السادسة من عمره؟ وأجاب قائلاً: لأن انتقاله إلى السيتي سيتيح له فرصة اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وهو ما لا يتحقق بوجوده في أستون فيلا، ولأن جريليش معجب بالبلجيكي كيفين دي بروين، ويأمل في اللعب إلى جواره، فضلاً عن علاقة الصداقة القوية التي تربطه بمواطنه فيل فودين، وقبل كل ذلك، لأنه يعرف أن العمل مع جوارديولا سيمنحه الفرصة لرفع مستواه.