لوكاكو يقترب من «البلوز» رغم لافتة التحذير!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تكثف إدارة تشيلسي الإنجليزي جهودها، من أجل الفوز بصفقة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لدرجة أنها رفعت عرضها إلى 130 مليون يورو، في محاولة لإغراء إدارة النيراتزوري بالموافقة على بيعه.

وأكد موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن لوكاكو في طريقه للعودة إلى ناديه الأسبق تشيلسي هذا الصيف، في ظل رغبة الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق، والذي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية.

وقال الموقع: إن تشيلسي قدم عرضاً أولياً بقيمة 100مليون يورو، بالإضافة إلى المدافع الإسباني ماركوس ألونسو، ولكنه قوبل بالرفض من جانب إدارة الإنتر التي لا تنوي الاستغناء عن أفضل لاعبيها بسهولة.

وأضاف: ولكن بعد العرض الجديد الذي يصل إلى 130 مليون يورو، من المرجح أن تستسلم إدارة الإنتر بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي لندن، ارتفعت نبرة التفاؤل بقرب وصول لوكاكو إلى بيته القديم الذي كان مرتبطاً معه بعقد من 2011 إلى 2013، وإن لعب وقتها 15 مباراة فقط، وسجل هدفاً واحداً.

وفي سياق متصل، ذكر موقع «فوتبول إيطاليا» أن جماهير الألتراس الموالية للإنتر أبدت غضبها الشديد، عندما علمت بقرب التوصل إلى اتفاق بين الناديين على صفقة لوكاكو، وعلقت لافتة كبيرة خارج أسوار النادي، كتبت عليها عبارة: «حذار.. يجب الوفاء بالوعود»، والمعنى المقصود من وراء هذه العبارة، هو أن إدارة النادي تعهدت بعدم إجراء صفقات بيع جديدة، بعد أن باعت النجم المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان، كما تخشى الجماهير احتمال تفكير المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الرحيل هو الآخر، طالما يرفض حتى الآن تمديد عقده.

يذكر أن لوكاكو انتقل إلى الإنتر في صيف 2019، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولعب مع «النيراتزوري» 95 مباراة وسجل 64 هدفاً، وأسهم بقوة في فوز الإنتر بلقب «الكالشيو».