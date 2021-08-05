353 حالة «كورونا» في «الأولمبياد»

طوكيو (د ب أ)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو تسجيل31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المعنيين بالأولمبياد.

وهذه هي أعلى حصيلة يومية من حالات الإصابة بالفيروس في الأولمبياد منذ بدء إصدار التقرير اليومي للجنة المنظمة في أول يوليو الماضي، وقد أعلنت اللجنة الأربعاء عن 29 حالة جديدة.

وضمت قائمة المصابين رياضياً واحداً، حيث أصيبت إحدى أعضاء الفريق اليوناني للسباحة الفنية.

وكانت اليونان قد انسحبت من منافسات السباحة الفنية قبل أيام بسبب انتشار العدوى بفريقها، ووصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 353 حالة.