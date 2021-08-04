320 مليون دولار لإنقاذ رقبة برشلونة!



مدريد (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن الدوري الإسباني لكرة القدم ودوريات كرة القدم الأخرى في البلاد يمكن أن تتلقى استثمارات بقيمة 2. 3 مليار دولار من شركة الأسهم الخاصة «سي في سي».

وأفادت صحف إسبانية مرموقة، مثل «موندو ديبورتيفو» و«ماركا» و«لا فانجارديا»، نقلاً عن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن دوري الدرجة الأولى الإسباني توصل إلى اتفاق مبدئي مع الشركة.

وأكدت الرابطة الصفقة دون إعطاء تفاصيل، عندما اتصلت بها وكالة الأنباء الألمانية، ويعتبر التصديق على الاتفاقية، الذي لا يزال ضرورياً، إجراءً شكلياً، وبحسب تقارير إعلامية، سيتم توزيع حوالي 90% من الأموال على الأندية.

ولن تذهب الأموال فقط إلى الأندية العملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة المثقل بالديون، بل تذهب أيضاً إلى الأندية في دوري السيدات ودوري الهواة.

وسوف يتم تحديد التوزيع في اجتماع لجميع الأندية، لكن يمكن لبرشلونة أن يتوقع حصوله على حوالي 320 مليون دولار، فيما ينال الريال أكثر من 307 ملايين دولار.

ويضغط كلا الناديين بقوة لإقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، بسبب مخاوف مالية.

من خلال تلك الصفقة سيتمكن برشلونة من تجديد التعاقد مع قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى عقده «دون أي مشاكل»، كما كتبت «لا فانجارديا» ووسائل إعلام أخرى.

وظل ميسي بلا ناد رسمياً منذ انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، توصل الساحر الأرجنتيني لاتفاق مبدئي مع النادي في منتصف يوليو الماضي.

واتفق الطرفان على تجديد التعاقد لمدة خمس سنوات، على أن يتنازل ميسي «34 عاماً» عن 50% من راتبه الحالي.

وقبل أسبوع ونصف الأسبوع من بدء موسم الدوري الجديد لم يتم الإعلان رسمياً عن أي اتفاق، فيما يستهل برشلونة مسيرته في المسابقة بمواجهة ضيفه ريال سوسيداد في 15 أغسطس الجاري.