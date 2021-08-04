الجزيرة يمدد عقد مبخوت إلى عام 2026



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي الجزيرة عن تمديد عقد نجمه علي مبخوت حتى عام 2026، ليقطع «فخر أبوظبي» الطريق أمام جميع المحاولات للحصول على خدمات «القناص»، الذي يعتبر علامة متميزة مع الفريق، حيث صعد من أكاديمية النادي، وثبت أقدامه، بوصفه أحد أبرز مهاجمي جيله، بدليل أنه تصدر قائمة هدافي منتخبنا الوطني على مدار تاريخه.

وكان مبخوت قد قاد الجزيرة إلى حصد لقب دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، وتُوج هدافاً للمسابقة أيضاً، بعد مسيرة رائعة للغاية، فيما لعبت أهدافه دوراً مهماً في قيادة «الأبيض» إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.