«الزعيم» يستكمل الإعداد بـ «الأسبوع المغلق»

العين (الاتحاد)

أكد عبدالله علي مشرف فريق العين، أن «الزعيم» سينخرط في معسكر داخلي «مغلق» بدبي، وذلك بعد العودة إلى الدولة، من 8 إلى 16 أغسطس الجاري، استكمالاً للبرنامج الإعدادي للموسم الجديد، ومن المقرر أن يخوض خلاله مباراة ودية مع أحد أندية الدوري، قبل العودة إلى مدينة العين.

وقال «المعسكر الخارجي اقترب من النهاية، ومضت الأمور وفقاً للبرنامج المحدد من الجهاز الفني بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، ومن المقرر أن يؤدي «البنفسج» مباراتين وديتين يومي 6 و7 أغسطس أمام أتلتيكو بولبيلينو ويونيون ديبورتيفو ألزيرا الإسبانيين على التوالي، قبل العودة إلى الدولة بعدها بيومين».

وأضاف «لا وجود لإصابات مزعجة في المرحلة الحالية، وكما يعرف الجميع أن فترة التجمع والمعسكر تأتي بعد توقف، وتخشى الأطقم الطبية من تعرض اللاعبين إلى إصابات عضلية، ربما تحتاج إلى فترات طويلة من أجل العلاج».

وقال «أجرى سعيد المنهالي جراحة ناجحة، تم خلالها تنظيف غضروف الركبة، وأكد طبيب الفريق أن اللاعب يحتاج من شهرين إلى 3 أشهر للانضمام إلى التدريبات الجماعية، حسب تجاوب الجسم مع البرامج العلاجية، ونتمنى أن يعود أقوى بعد استكمال الفترة العلاجية، فيما انضم لاعب الوسط يحيى نادر إلى زميله سلطان الشامسي في البرامج التأهيلية والتدريبات المنفردة، تمهيداً لعودتهما إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن شعر نادر بآلام خفيفة في العضلة الأمامية، ومن المقرر أن ينضم اللاعبان إلى تدريبات الفريق، خلال الأيام القادمة.

يذكر أن العين خاض 4 مباريات ودية أمام جامعة مرسية الإسباني، وانتهت بفوز الأخير بهدف، قبل أن يلتقي ليفانتي الإسباني، وانتهت أيضاً بفوز الأخير بهدف، ولعب «الزعيم» أمام الرائد السعودي وريال مورسيا الإسباني، وفاز العين في المباراتين بهدف.