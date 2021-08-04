النرويج وروسيا «اليد المحترقة»!



طوكيو (أ ف ب)

تابعت النرويج مشوارها الناجح في مسابقة كرة اليد للسيدات في أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد تغلبها على المجر 26-22 في الدور ربع النهائي في قاعة يويوجي، لتضرب موعداً نارياً مع روسيا حاملة اللقب.

وتعد النرويج من أفضل المنتخبات العالمية في عالم كرة اليد النسائية، بعد إحرازها الذهبية الأولمبية في 2008 و2012 وحلولها ثالثة في ريو 2016، فيما أحرزت لقب المونديال ثلاث مرات، سجل للفائز كاري براتيست دالي 7 أهداف وللخاسر ساندرا سولوي- زاتسيك خمسة.

وتلعب النرويج في نصف النهائي مع روسيا حاملة اللقب والمشاركة تحت علم محايد بعد فوزها على مونتينيجرو 32-26، حيث سجل للفائز آنا فياخيريفا 10 أهداف وللخاسر يوفانكا راديتشيفيتش 10 أهداف.

وعن رغبتها بإيصال بلادها إلى النهائي مرة ثانية، قالت فياخيريفا «سألتهم أرض الملعب في المباراة المقبلة، أريد حقاً التأهل».

وقال المدرب الروسي أليكسي أليسكييف عن النرويج «ليسوا آليين لا يرتكبون الأخطاء، هذه ليست لعبة كومبيوتر، سنحاول تكرار نجاحنا في ريو»، مشيراً إلى نصف نهائي 2016 عندما فازت روسيا على النرويج 38-37 بعد التمديد.

بدورها، علقت مدربة النرويج كاترين ليند على مباراة 2016 «هذه خسارة لن ننساها أبداً. نبحث دوماً عن طريقة للفوز عليهم»، وأضافت الهدافة براتيست دالي «أعتقد أن كل الفتيات يعتقدن بأنه حان دورنا، ستكون مباراة بالغة الصعوبة، روسيا أفضل من المجر، لذا يتعين علينا التحسن للتفوق عليهم».

وفي ربع النهائي أيضاً، تأهلت السويد للمرة الأولى في تاريخها على حساب كوريا الجنوبية 39-30 لتواجه فرنسا الفائزة على هولندا بطلة العالم 32-22.

في المباراة الأولى، سجل ستة أهداف للسويد كل من كارين سترومبرج ولين بلوهم وجامينا روبرتس وللخاسر كيونجمين كانج ثمانية وجينيي كيم سبعة.

وفي الثانية، سجلت لفرنسا لورا فليبيس ستة أهداف وباوليتا فوبا خمسة، مقابل خمسة للهولندية أنجيلا ماليستين.