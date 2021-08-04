«مربع ذهب» سلة السيدات



طوكيو (د ب أ)

أكمل المنتخب الفرنسي عقد المتأهلين للمربع الذهبي بمسابقة كرة السلة سيدات بدورة الألعاب الأولمبية الحالية «طوكيو 2020»، بفوزه الثمين 67 - 64 على نظيره الإسباني اليوم «الأربعاء» في ختام فعاليات دور الثمانية للمسابقة.

وواصل المنتخب الأميركي رحلة الدفاع عن لقبه الأولمبي بنجاح وتأهل بجدارة إلى المربع الذهبي بفوزه الساحق 79- 55 على نظيره الأسترالي في دور الثمانية.

وبدد المنتخب الياباني آمال نظيره البلجيكي في بلوغ المربع الذهبي في أول مشاركة له بالدورات الأولمبية، وأطاح به خارج المسابقة بفوز صعب ومتأخر 86-85 عليه في مباراة أخرى بدور الثمانية.

واحتكر المنتخب الأميركي للسيدات الميدالية الذهبية لكرة السلة في الدورات الأولمبية في آخر ست دورات أولمبية كما أنه أحرز اللقب الأولمبي ثماني مرات في آخر تسع دورات أولمبية سابقة بداية من 1984 وحتى 2016 باستثناء أولمبياد 1992 في برشلونة عندما فاز بالميدالية البرونزية.

وخلال الفترة من 1984 وحتى الآن ، خسر المنتخب الأميركي ثلاث مباريات فقط في الدورات الأولمبية كان أحدثها في الدور قبل النهائي لأولمبياد 1992 .

وشهدت المباراة تألق اللاعبة الأميركية بريانا ستيوارت التي كانت أفضل المسجلات في المباراة برصيد 23 نقطة منها تسع نقاط عبر ثلاث تصويبات ثلاثية.

وفي مباراة سابقة، تأهل المنتخب الصربي للدور قبل النهائي بالتغلب على نظيره الصيني 77 - 70 حيث تقدم الفريق الصربي خلال الربع الأول 16- 14 ثم انتهى الربع الثاني بالتعادل 19 - 19.

وتفوق المنتخب الصيني خلال الربع الثالث 25 - 14 لكن المنتخب الصربي استعاد سيطرته في الربع الأخير وتفوق خلاله 28-12 ليحسم المباراة لصالحه وينتزع بطاقة التأهل للمربع الذهبي، وشهدت المباراة تألق اللاعبة الصربية إيلينا بروكس التي سجلت 18 نقطة في المباراة لتقود فريقها للفوز الثمين.

وخطف المنتخب الفرنسي صاحب المركز