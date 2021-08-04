لحظة ترقب.. أين يستقر باهبري؟



الرياض (د ب أ)

دخل نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، في مفاوضات لضم هتان باهبري لاعب فريق الهلال، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، اليوم «الأربعاء»، أن الأهلي عرض مبلغ 12 مليون ريال على اللاعب، بحيث يمتد عقده لثلاثة أعوام.

ونقلت الصحيفة عن جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب، قوله إن إدارة الأهلي عرضت على اللاعب راتب سنوي بقيمة أربعة ملايين ريال.

وأوضح وكيل باهبري أن اللاعب دخل في الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه، كما أكد أن عرض الهلال لتمديد عقد اللاعب توقف عند ثلاثة ملايين ريال.

وتابع بالقول إن العرض الذي قدمه الأهلي لضم اللاعب لا يزال في مرحلة الدراسة، مؤكداً أنه سيحدد مع موكله في الفترة المقبلة كافة الخيارات، سواء البقاء في الهلال أو الرحيل إلى الأهلي.

وانضم هتان لصفوف الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2019، قادماً من الشباب، حيث وقع على عقدٍ يمتد إلى يونيو 2022.

ولم يتمكن باهبري خلال الموسمين الماضيين، من تثبيت أقدامه في تشكيلة الهلال الأساسية، حيث شارك في 50 مباراة، معظمها كاحتياطي، وسجل خمسة أهداف وصنع مثلها.

ولعب باهبري 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، اكتفى خلالها بصناعة هدف واحد، لكنه قدم أداءً أفضل في دوري أبطال آسيا، إذ سجل هدفين، وصنع هدفاً خلال ست مباريات.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 11 من الشهر الجاري، حيث ينطلق الموسم بمواجهة تجمع الاتحاد ومضيفه الفيحاء.