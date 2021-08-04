كينيا.. القبض على سباق 800 متر بـ «الذهبية 4»!

طوكيو (أ ف ب)

أحرزت كينيا ثنائية في سباق 800 متر في ألعاب القوى، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 أغسطس.

وحصد إيمانويل كورير الذهبية بزمن 1:45.06 دقيقة أمام مواطنه فيرجوسون روتيتش (1:45.23 د)، والبولندي باتريك دوبيك (1:45.39 د).

وخلف كورير مواطنه حامل الرقم القياسي العالمي وبطل 2012 و2016 دافيد روديشا، بعد فشله بالدفاع عن لقبه بسبب الإصابة.

وبمقدور كورير «26 عاماً» التألق أيضاً على مسافة 400 التي أنهاها في المركز السادس في مونديال الدوحة 2019، وارتكب خطأ عن عمد في تصفيات 400 م الأحد للتركيز على 800 م.

وهذه رابع ذهبية كينية توالياً في 800 متر، على غرار بريطانيا بين 1920 و1932 والولايات المتحدة بين 1936 و1956.

كما هي ثاني ثنائية كينية في الألعاب بعد 1992 مع وليام تانوي ونيكسون كيبروتيتش،

ولم يسبق لأي من المتوجين الثلاثة أن صعد على منصة أولمبية.