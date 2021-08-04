دو جراس «وريث» بولت في «السباق المرموق»



طوكيو (أ ف ب)

أحرز الكندي أندري دو جراس ذهبية سباق 200 متر المرموق في ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، متفوقاً على بطل العالم الأميركي نواه لايلز، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الأخيرة بين 2008 و2016.

وأنهى دو جراس الذي أحرز فضيتي أولمبياد ريو وبطولة العالم 2019 السباق بزمن 19.62 ثانية، محققاً رقماً شخصياً، ومتفوقاً على الأميركي كينيث بيدناريك «19.68 ث» صاحب الفضية، ولايلز الذي اكتفى بالبرونزية «19.74 ث».

وأعاد دو جراس «26 عاماً» ذهبية هذا السباق إلى كندا، بعد غياب 93 عاماً منذ بيرسي وليامس في أولمبياد أمستردام 1928، فيما كانت الأولى من نصيب روبرت كير في لندن 1908.

وقال بعد الفوز: «بعد أول 100 متر كنت محبطاً، وقلت لنفسي إنه علي أن أطارده، كان سباقاً رائعاً، لا يمكنني أن أصدق أنني حققت هذا الزمن، تمرنت كثيراً لذلك».

وأضاف دو جراس اللقب إلى برونزية سباق 100 متر التي أحرزها الأحد، رافعاً عدد ميداليته الأولمبية إلى خمس بعد أن حصد في ريو برونزيتي 100 م وتتابع أربع مرات 100 م.

ورغم أن لايلز «24 عاماً» كان يأمل تحقيق المعدن الأصفر، فإنه قد يكون راضياً عن البرونزية بعد أن كان قاب قوسين من عدم التأهل إلى النهائي.

كاد بطل العالم يفقد بطاقة العبور بسبب إبطائه في الأمتار العشر الأخيرة في نصف النهائي الثلاثاء، ما دفعه لانتظار بطاقات الترضية للتأهل.

من جهته، وصل بيدناريك «22 عاماً» إلى أولمبياده الأول في طوكيو بـ «فورمة» جيدة، بعد أن فاز بهذا السباق خلال لقاءين هذا العام في الدوحة وجايتسهيد في بريطانيا.