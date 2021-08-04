أحمد بن راشد يأمر باستمرار راتب مدير الأكاديمية الراحل

مراد المصري (دبي)

أمر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، باستمرار صرف رواتب الدكتور محمد إسماعيل مدير أكاديمية السباحة الذي وافته المنية بصورة مفاجئة، خلال الأسبوع الجاري، حتى تكمل ابنة الفقيد التي تبلغ 3 سنوات حالياً، عامها الثامن عشر.

وتفاعلت الجماهير الوصلاوية، وعموم أندية الدولة والمجتمع الإماراتي بشكل إيجابي، وعبرت عن شكرها لمكرمة سموه النابعة من رعايته الأبوية لنادي الوصل ككيان ومنتسبين ومختلف عناصره، وحرصه على الوقوف مع أسرة الراحل الذي عُرف عنه الاجتهاد والإخلاص بالعمل وحسن الخلق والعلاقة الطيبة مع الجميع داخل الوصل والوسط الرياضي.