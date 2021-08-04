«دبي الرياضي» و«الاقتصادية» يوحدان الجهود لتعزيز الاستثمار الرياضي

دبي (الاتحاد)

عزز مجلس دبي الرياضي و«اقتصادية دبي» مجالات التعاون بينهما لتطوير القطاع الرياضي في دبي، بما يتناسب مع المكانة الدولية المرموقة لدبي كمدينة تدعم الرياضي وتشجع الاستثمار فيها.

جاء ذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في مقر مجلس دبي الرياضي، وقعها سامي القمزي مدير عام «اقتصادية دبي»، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور علي إبراهيم نائب المدير العام باقتصادية دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الصناعة والصادرات، وخالد المباشري المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات.

وتجول الوفد الزائر في مقر مجلس دبي الرياضي، حيث استمع إلى شرح من سعيد حارب حول عمل الإدارات والخدمات الحديثة التي يقدمها المجلس، وكذلك مركز الابتكار، كما تم زيارة مقر «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي».

وتضمنت مذكرة التفاهم توسيع مجالات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات التي تساهم في تطوير القطاع الرياضي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي، وتوسيع مجالات استفادة أفراد المجتمع الممارسين للرياضة والمستثمرين في المجال الرياضي وكذلك منظمي الفعاليات الرياضية المختلفة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار دور مجلس دبي الرياضي في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي، وتفعيل الجانب الرياضي في منصة «استثمر في دبي» المنصة الرقمية الموحدة لممارسة الأعمال في مدينة دبي بهدف تطوير الجانب الاستثماري في دبي في جميع المجالات وتوفير التسهيلات التي تدعم عمل المستثمرين، وتساهم في تحقيق أهدافهم.

كما تتضمن مذكرة التفاهم توحيد الجهود في مجال الرقابة والتفتيش على عمل مراكز التدريب واللياقة البدنية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، والتي يبلغ عددها أكثر من 400 فعالية وأكثر من 400 مركز لياقة بدنية وكذلك أكثر من 400 أكاديمية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الرياضة، إلى جانب منح التراخيص الفورية لممارسة الأعمال في مجال الرياضة وتنظيم المعسكرات التدريبية والفعاليات الرياضية، وتسهيل الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل حدث أو معسكر رياضي.

كما تتيح مذكرة التفاهم للطرفين تبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات ذات الصلة بالقطاع الرياضي بدبي وقياس مؤشرات النمو والاستفادة منها لوضع خطط وبرامج التطوير في هذا المجال.

وعبر سامي القمزي مدير عام «اقتصادية دبي» عن سعادته، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مجال تنظيم وتطوير عمل المؤسسات العاملة في المجال الرياضي وتعزيز الاستثمار في الرياضة وقال: «منصة (استثمر في دبي) هي المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال في إمارة دبي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار وتعتبر الخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، وذلك بما تقدمه المنصة من تجربة فريدة لمزاولة الأعمال بنمط ينسجم مع أسلوب دبي الذكي، لتكون بذلك أكبر منصة موحّدة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على رخص تجارية وبدء الأعمال خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، ونحن سعداء أن نوفر للراغبين في الاستثمار بالمجال الرياضي الواسع في دبي كل التسهيلات التي تدعم عملهم وتساهم في تحقيق أهدافهم ونمو أعمالهم وكذلك تنفيذ الربط الإلكتروني بين المجلس والمنصة للتنسيق في إصدار التصاريح الفورية وتجديدها بالنسبة للمؤسسات الرياضية، كما يسرنا أن نوحد جهودنا مع مجلس دبي الرياضي لضمان المحافظة على جودة العمل وتنفيذه وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة التي تعزز جانب الرياضة، وتزيد من أعداد ممارسي الرياضة بدبي وزيادة أعداد العاملين في هذا القطاع ومساهمته في الاقتصاد الوطني».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يسعى مجلس دبي الرياضي إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير القطاع الرياضي، وتعزيز مساهمة الرياضة في حركة المجتمع الاقتصادية والصحية والتربوية، إلى جانب دورنا في نشر ممارسة الرياضة في المجتمع وزيادة أعداد ممارسي الرياضة وتطوير مستوى الأداء للرياضيين وتحقيق البطولات في جميع المجالات، وتأتي مذكرة التفاهم مع اقتصادية دبي انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون لاستراتيجي بينهما بشأن الإحاطة بمستثمري القطاع الخاص في المجال الرياضي بإمارة دبي، ورغبتهما في إقامة برامج مشتركة بينهما لتعزيز آليات تبادل المعلومات، وتبسيط الإجراءات في الحصول على التصاريح بالنسبة للمؤسسات العاملة في المجال الرياضي وتجديد التصاريح للمستثمرين والعاملين في القطاع الرياضي ومتابعة نشاطهم وتصنيفهم وفق أفضل المعايير الدولية لتحقيق أهداف خطة حكومة دبي الاستراتيجية في مجال دعم الاستثمار، وكذلك القيام بالدور الرقابي والإشرافي لضمان الالتزام بأعلى مستويات الجودة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المعتمدة من الجهات الرسمية»، وفي ختام مراسم توقيع الاتفاقية تبادل الطرفان الدروع التذكارية.